Mỹ và Indonesia chính thức ký kết hiệp định thương mại lịch sử

Ngày 20/2, Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia cho biết quốc gia này và Mỹ đã chính thức ký kết một hiệp định về thương mại.

Sự kiện trên là kết quả sau nhiều tháng đàm phán, kể từ khi phía Mỹ đồng ý giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Indonesia vào thị trường Mỹ xuống 19% vào năm ngoái, giảm so với mức thuế 32% ban đầu. Các chi tiết cụ thể của hiệp định hiện chưa được nêu rõ trong thông báo.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã trực tiếp tới thủ đô Washington để đàm phán hiệp định thương mại với phía Mỹ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Prabowo Subianto và Tổng thống Donald Trump đã ký kết văn bản mang tên "Thực hiện hiệp định hướng tới một kỷ nguyên vàng mới cho Liên minh Mỹ-Indonesia."

Theo thông tin từ Văn phòng Nhà Trắng, văn bản này sẽ giúp cả hai quốc gia tăng cường an ninh kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã hoàn tất hiệp định thương mại nhằm giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Indonesia.

Đổi lại, Chính phủ Indonesia sẽ tạo điều kiện để mua khoảng 33 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ. Về phía Mỹ, hiệp định nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường tiêu dùng với hơn 280 triệu dân và thúc đẩy các công ty Indonesia tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhận định hiệp định này phá vỡ các rào cản thương mại đồng thời thúc đẩy các lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ./.

Indonesia và Mỹ đạt đồng thuận về miễn thuế dầu cọ, càphê Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia cho biết Mỹ muốn tiếp cận các khoáng sản quan trọng của Indonesia và đã nhất trí miễn thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, gồm dầu cọ, trà và càphê.