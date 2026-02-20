Châu Âu có thể xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc phòng độc lập

Một báo cáo nội bộ của Cơ quan Phòng vệ châu Âu (EDA) mà trang mạng Euractiv có được, cho thấy EU đang âm thầm chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn: Xây dựng một nền tảng chia sẻ dữ liệu quân sự độc lập.

Trong nhiều thập kỷ, Liên minh châu Âu (EU) được xem là một “khối cường quốc kinh tế dân sự” hơn là một khối có năng lực quốc phòng tự chủ. Sự phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ, không chỉ về an ninh quân sự mà cả về hạ tầng công nghệ và dữ liệu, từng được coi là điều hiển nhiên trong cấu trúc liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, những biến động địa chính trị gần đây đang buộc Brussels phải nhìn lại toàn bộ nền tảng an ninh của mình, bắt đầu từ một yếu tố tưởng như vô hình nhưng có ý nghĩa sống còn: Dữ liệu.

Một báo cáo nội bộ của Cơ quan Phòng vệ châu Âu (EDA) mà trang mạng Euractiv có được, cho thấy EU đang âm thầm chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn: Xây dựng một nền tảng chia sẻ dữ liệu quân sự độc lập, cho phép các lực lượng vũ trang và cơ quan quốc phòng của các quốc gia thành viên trao đổi thông tin nhạy cảm mà không cần dựa vào hạ tầng công nghệ của Mỹ.

Dự án này, mang tên “Không gian dữ liệu trí tuệ nhân tạo cho quốc phòng châu Âu” (DAIDS), được kỳ vọng sẽ đi vào vận hành đầy đủ vào năm 2030. Nếu được triển khai đúng lộ trình, DAIDS không chỉ là một dự án công nghệ, mà là một tuyên bố chính trị rõ ràng về tham vọng chủ quyền chiến lược của EU trong lĩnh vực quốc phòng./.

