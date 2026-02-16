Đức lần đầu tiên sản xuất máy bay không người lái cho Ukraine

Đức và Ukraine đã khánh thành một cơ sở sản xuất máy bay chiến đấu không người lái gần thành phố Munich (München) ở miền Nam nước Đức. Đây là lần đầu tiên Đức sản xuất máy bay chiến đấu không người lái cho Ukraine ngay trên lãnh thổ của mình.



Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cơ sở này do liên doanh Đức-Ukraine mang tên Quantum Frontline Industries vận hành, dự kiến trong giai đoạn đầu sản xuất ít nhất 10.000 máy bay không người lái vào cuối năm 2026 và sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai.



Trong khuôn khổ liên doanh, máy bay không người lái “Linza”- do công ty Frontline Robotics của Ukraine phát triển - sẽ được sản xuất theo giấy phép tại Đức.

“Linza” không được phân loại trực tiếp là vũ khí, nhưng có thể được sử dụng như một phương tiện mang vũ khí. Đây là máy bay không người lái đa năng có khả năng mang tải trọng tới 2 kg, bao gồm bom và lựu đạn.

“Linza” hiện đã được sử dụng tại Ukraine và phù hợp cho các nhiệm vụ tác chiến, trinh sát cũng như hỗ trợ hậu cần. Việc đặt dây chuyền sản xuất bên ngoài lãnh thổ Ukraine nhằm bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng và giảm nguy cơ bị gián đoạn do các cuộc tấn công vào hạ tầng công nghiệp.



Lễ khánh thành có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.



Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Pistorius khẳng định hợp tác với Ukraine có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với Đức, giúp Berlin học hỏi từ khối lượng dữ liệu lớn và kinh nghiệm thực tiễn thu được trên chiến trường Ukraine.



Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của các dây chuyền sản xuất chung tại châu Âu và cho biết sẽ còn thêm nhiều nhà máy tương tự được thành lập. Sáng kiến này được xem là minh chứng cho xu hướng chuyển từ hỗ trợ quân sự đơn thuần sang hợp tác công nghiệp quốc phòng lâu dài.



Lễ khánh thành diễn ra ngay trước thềm Hội nghị An ninh Munich 2026. Vì lý do an ninh, vị trí cụ thể của nhà máy chưa được công bố./.

