Không khí rộn ràng tại Phố đi bộ Hồ Gươm trước thời khắc đón Giao thừa

Trong tiết trời Xuân ấm áp, đêm giao thừa (16/2/2026), rất nhiều gia đình, người dân và du khách đã đổ về khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm để vui chơi, chụp ảnh và chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới Bính Ngọ.

Càng gần đến thời khắc giao thừa, lượng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm càng đông, để cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc trước thềm năm mới Bính Ngọ.

Từng dòng người nối tiếp nhau đổ về khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm để thưởng thức các tiết mục nghệ thuật và chờ xem bắn pháo hoa chào năm mới, trong đó có cả những du khách nước ngoài.

Trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trên toàn thành phố, mang đến không khí chào năm mới rực rỡ, sôi động cho người dân và du khách./.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội Tối 16/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ; thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.