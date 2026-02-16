Cuộc sống mới của đồng bào vùng bị mưa lũ Sơn La

Cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025, tỉnh Sơn La xảy ra các đợt mưa lũ khiến hơn 2.600 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng; trong đó 52 nhà bị đổ sập, cuốn trôi hoàn toàn, 279 nhà di dời khẩn cấp, 90 nhà hư hỏng.

Ngay khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã đã rà soát, phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng của Quân khu 2, tỉnh Sơn La chuẩn bị địa điểm, san nền, tập kết, vận chuyển vật liệu xây dựng để làm nhà giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Xã Huổi Một là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề về nhà ở trong đợt lũ quét, sạt lở đất này, với 18 hộ có nhà bị đổ sập, cuốn trôi hoàn toàn, 52 hộ phải di dời khẩn cấp; nhiều diện tích lúa, đất nông nghiệp, ao cá, tài sản của nhân dân bị vùi lấp, thiệt hại, ảnh hưởng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huổi Một Lương Văn Vịnh cho biết sau khi thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra tại hầu hết các bản trên địa bàn xã, địa phương đã tích cực huy động nguồn lực, hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, đồ dùng, vật dụng cho nhân dân.

Cùng với đó, phối hợp với lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 giúp nhân dân xây dựng nhà lắp ghép để thời gian thi công nhanh nhất, giúp người dân sớm có nhà ở, ổn định đời sống, sinh hoạt.

Đối với các hộ xây dựng nhà cấp 4, nhà bêtông cốt thép, kiên cố, xã cũng tập trung nhân lực, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh đó, xã đã lên các phương án cải tạo ruộng nương, ao, vườn, cung cấp cây, con giống để nhân dân khôi phục sản xuất, chăn nuôi, vươn lên phát triển kinh tế.

Các ngôi nhà mới được xây dựng theo tiêu chuẩn 3 cứng gồm nền cứng, khung cứng và mái cứng, với diện tích tối thiểu 56m2/nhà, chiều cao từ 3,6m đến 3,9m được hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà, nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Hiện nay, công tác sửa chữa, xây dựng nhà ở đã hoàn tất để nhân dân đón mùa Xuân mới và dịp Tết Nguyên đán trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Đến thăm gia đình chị Lò Thị Thơi khi cả nhà đang tất bật chuẩn bị đồ dùng, vật dụng để về ở tại căn nhà mới, khang trang, sạch đẹp. Chị Thơi nhớ lại khoảng 8 giờ tối, ngày 26/7/2025, trời mưa to kéo dài, khi gia đình đang ăn cơm thì đột nhiên một tiếng nổ lớn như bom vọng lại. Nhận thấy có lũ ống, lũ quét đổ về, 7 người trong gia đình chị Thơi vội vàng chạy lên vị trí cao nên thoát nạn. Song, chỉ ít phút sau, căn nhà sàn rộng gần 60 m2 cùng toàn bộ vật dụng gia đình, lương thực, thực phẩm, 10 con lợn, hơn 100 con gà, máy tuốt, máy phát điện, 2 ao cá, 7 sào ruộng đều bị vùi lấp, cuốn trôi; thiệt hại hơn 150 triệu đồng. Khi ấy, gia đình chị rất hoang mang, lo lắng.

Sau khi được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng, cùng với số tiền tích lũy và vay mượn thêm, gia đình chị Thơi đã xây dựng một căn nhà mới khang trang, kiên cố, rộng hơn 80 m2, trị giá khoảng 600 triệu đồng. Mới đây, gia đình chị đã mua sắm các vật dụng, trang thiết bị, chăn màn và rất vui mừng, phấn khởi chuyển đến ở căn nhà mới.

Cán bộ phòng Kinh tế xã Huổi Một và Trưởng bản Nậm Pù đến thăm gia đình chị Lò Thị Thơi, một trong những hộ dân bị lũ quét, cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Chị Thơi cho biết thêm có được căn nhà mới, gia đình cũng phải vay mượn nhiều. Mặc dù vậy, chị cũng yên tâm, không còn lo lắng như trước, nhất là khi bước vào mùa mưa lũ. Hiện nay, gia đình đang tập trung đầu tư, chăm sóc hơn 2 ha cây càphê, niên vụ vừa rồi, tuy mới bói quả nhưng cũng mang lại nguồn thu nhập gần 70 triệu đồng. Ăn Tết xong, gia đình tiếp tục chuyển đổi 2 ha nương trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng càphê để tăng thêm thu nhập. Cũng theo chị Thơi, từ niên vụ 2026, diện tích càphê này sẽ cho sản lượng cao hơn nên có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Với số tiền bán quả càphê, gia đình sẽ đầu tư nuôi trâu, bò, lợn, gà, dê. Nhờ vậy, kinh tế, cuộc sống sẽ ổn định hơn.

Trong đợt mưa lũ, sạt lở đất cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025, gia đình anh Quàng Văn Thơm, xã Huổi Một bị cuốn trôi toàn bộ căn nhà sàn 3 gian, 2 trái, diện tích hơn 70 m2. Dẫu vậy, trước đó, anh Thơm được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nên 7 người trong gia đình đã kịp thời di dời cùng toàn bộ tài sản, vật dụng, lợn, gà, trâu, bò đến nơi an toàn giúp giảm thiểu mức độ thiệt hại.

Anh Quàng Văn Thơm chia sẻ sau khi thiên tai xảy ra, gia đình anh bị mất hoàn toàn nhà cửa nên được các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân quan tâm, động viên, chia sẻ và đến tặng quà, hỗ trợ tiền mặt để xây dựng một căn nhà mới. Đồng thời, gia đình đã mạnh dạn vay thêm 200 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng với số tiền vợ chồng tích lũy được nên đã xây dựng một căn nhà kiên cố, rộng hơn 100 m2.

Theo anh Thơm, có được căn nhà mới, gia đình anh rất phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Vừa qua, với diện tích 2 ha ngô đã giúp mang lại nguồn thu nhập gần 100 triệu đồng. Ăn Tết xong, nếu giá sắn còn cao, gia đình sẽ thu hoạch 2 ha, dự kiến mang về khoảng gần 100 triệu đồng. Sau đó, anh tiếp tục đầu tư nuôi bò, lợn để tăng thu nhập.

Mưa lũ đi qua để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời triển khai công tác ứng phó; đặc biệt là có sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của các lực lượng chức năng và cả cộng đồng trong khôi phục hạ tầng giao thông và điện, nước, nỗ lực tái thiết, sửa chữa, xây dựng nhà cửa… Nhờ vậy, người dân vùng lũ Sơn La đang dần khôi phục sản xuất, chăn nuôi, có cuộc sống mới an yên và ấm cúng hơn, đón Tết trong không khí hân hoan, phấn khởi, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn./.

