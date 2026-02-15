Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: Điểm hẹn công nghệ và khát vọng vươn mình

Tối 15/2, (tức 28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh) chính thức khai mạc, mở cửa đón người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc 23 năm hình thành và phát triển, đồng thời tạo điểm nhấn với sự kết hợp lần đầu tiên giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại như mapping, trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo tăng cường (AR). Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước tiến lên", đường hoa năm nay mang một thông điệp lớn về sự hợp nhất và phát triển của vùng đô thị phía Nam.

Linh vật ngựa biểu tượng cho công nghệ hiện đại như mapping, trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo tăng cường (AR) thu hút sự chú ý tại đường hoa Nguyễn Huệ 2026. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Theo đại diện Ban tổ chức, không gian sự kiện được thiết kế phản chiếu hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hội nhập, tạo nên một "siêu đô thị quốc tế" năng động và kiên cường. Cổng chào rực sáng là biểu tượng cho sự kết nối, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng bứt phá trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn của đường hoa là đại cảnh linh vật mã (ngựa) được đầu tư công phu. Nổi bật trong đó là hình ảnh ngựa thần của truyền thuyết Thánh Gióng vươn mình bay lên, được cách điệu qua tác phẩm đặt tại khu vực trung tâm. Với kích thước 7 m, chiều dài 9 m, nằm trên bệ cao 4 m, bức tượng được tích hợp công nghệ cơ khí, cho phép cử động đầu và chân, tạo ấn tượng chào đón sống động.

Con ngựa thần trong truyền thuyết Thánh Gióng vươn mình bay lên được đặt tại khu vực trung tâm. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Không chỉ có chất liệu composite, đường hoa còn gây chú ý với tác phẩm "Nghĩa hiền thong dong" được kết từ tre và các vật liệu thân thiện với môi trường. Một tác phẩm đặc sắc khác là cụm "Cửu long hồng mã" lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, sử dụng hiệu ứng sơn chuyển màu thay đổi theo góc nhìn, tượng trưng cho sự sung túc và may mắn. Lần đầu tiên có hai phiên bản ngày - đêm.

Năm nay, đường hoa được đầu tư khác biệt với hai trải nghiệm rõ rệt. Ban ngày, du khách sẽ đắm mình trong không gian rực rỡ của hơn 100.000 giỏ hoa đủ chủng loại. Nhưng khi màn đêm buông xuống, toàn tuyến biến thành một sân khấu nghệ thuật với công nghệ ánh sáng và trình chiếu 3D mapping. Chương trình mapping diễn ra vào các khung giờ 19 giờ, 20 giờ và 21 giờ mỗi tối. Những thước phim kể về hành trình từ hình ảnh cánh én báo xuân, không khí Tết cổ truyền đến hình ảnh thành phố vươn mình phát triển sẽ được trình chiếu trực tiếp lên các tiểu cảnh và linh vật.

Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách từ tối 15/2, (tức 28 tháng Chạp),đến 21 giờ ngày 22/2 (mùng 6 Tết). (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Song song với đó, công nghệ AR (thực tế ảo tăng cường) cũng lần đầu được ứng dụng. Chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập TikTok, du khách có thể tương tác, "hô biến" hình ảnh linh vật ngựa xuất hiện trong không gian thực để chụp ảnh và quay phim. Dấu ấn văn hóa và tiện ích giao thông Bên cạnh yếu tố công nghệ, đường hoa vẫn giữ gìn bản sắc với những tác phẩm giàu tính văn hóa.

Khu vực "Ký ức rực rỡ" tái hiện Tết xưa qua một cây nêu khổng lồ và đèn lồng xoay cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m, khắc họa cảnh sắc làng quê và chợ Tết Bắc Bộ. Các tác phẩm điêu khắc như "Lý ngựa ô" hay "Cửu long hồng mã" được chế tác với lớp sơn mài tích hợp hiệu ứng hologram, tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh nắng.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, Ban tổ chức đã bố trí 9 bãi đỗ xe xung quanh khu vực trung tâm, bao gồm hầm Vincom Lê Thánh Tôn, khu đất trống Siêu thị Cũ (góc Lê Lợi - Pasteur) và các điểm trên đường Tôn Thất Thiệp, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng. Người dân cũng có thể di chuyển bằng tuyến Metro số 1 và gửi xe tại nhà ga Nhà hát thành phố.

Người dân hào hứng tạo dáng chụp hình tại đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Đức Hùng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Trưởng ban Tổ chức, nhấn mạnh: "Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 không chỉ là không gian nghệ thuật độc đáo, mà còn là biểu tượng sinh động cho khát vọng vươn mình và kết nối của thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới". Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách đến 21 giờ ngày 22.2 (mùng 6 Tết)./.