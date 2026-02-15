'Đại tiệc' các chương trình Tết trên các kênh sóng Đài Truyền hình Việt Nam

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) mang đến "đại tiệc Tết" rực rỡ với loạt chương trình đặc sắc lan tỏa không khí Xuân sum vầy khắp mọi miền Tổ quốc.

Người đích thân làm mới bài hát của mình, người chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục đến tinh thần biểu diễn... nghệ sỹ nào cũng muốn tạo nên các tiết mục chỉn chu nhất cho khán giả VTV trong những ngày đầu năm mới.

Dàn nghệ sỹ đông đảo tại 'Hoa Xuân Ca'

Đại nhạc hội “Hoa Xuân Ca” - chương trình nghệ thuật thường niên của VTV chính thức trở lại với chủ đề “Giang sơn gấm vóc.”

Chương trình năm nay mang đến một diện mạo đặc biệt khi quy tụ số lượng nghệ sỹ đông đảo nhất từ trước đến nay. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc qua các mùa phát sóng của “Hoa Xuân Ca,” thì chương trình năm nay còn có nhiều gương mặt trẻ tài năng lần đầu đến với chương trình, tạo nên những màu sắc và nguồn năng lượng tươi mới, để cùng khán giả khép lại năm cũ trọn vẹn và mở ra năm mới nhiều hy vọng.

“Giang sơn gấm vóc” không chỉ là ca ngợi vẻ đẹp của đất nước, mà còn là lời khẳng định: Việt Nam hôm nay – sau 80 năm độc lập, 50 năm thống nhất – đang dệt tiếp tấm gấm rực rỡ của mình bằng niềm tự hào, trí tuệ và khát vọng vươn lên.

Ca sỹ Trọng Tấn và hai con cùng biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: VTV)

Âm nhạc của “Hoa Xuân Ca 2026” được định hướng theo tinh thần sáng tạo, tươi mới, giàu cảm xúc, đậm chất Việt nhưng cũng tràn đầy hơi thở hiện đại và trẻ trung.

Chương trình mang đến những màn kết hợp giữa nhiều nghệ sỹ ở các thế hệ và phong cách khác nhau, không chỉ làm mới không khí sân khấu, mà còn mở rộng biên độ cảm xúc cho khán giả trước thềm năm mới.

Chương trình phát sóng lần 1 vào 20h ngày 15/2/2026 (28 Tết) trên kênh VTV1, VTV3, VTV8, VTV Cần Thơ, VTV Go; phát sóng lần 2 vào 21h30 ngày 16/2 (29 Tết) trên kênh VTV3.

Gặp gỡ nơi 'Quảng trường mùa Xuân'

Năm nay, thay cho “Gặp nhau cuối năm: Táo quân,” Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt “Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa Xuân” – một chương trình nghệ thuật tổng hợp hoàn toàn mới, mở ra một không gian nghệ thuật rực rỡ, nơi sức sống trẻ trung hòa quyện hoàn hảo với hồn cốt tinh túy của ngày Tết cổ truyền.

Lấy bối cảnh "Quảng trường" làm trung tâm – biểu tượng của sự kết nối cộng đồng và sự giao thoa văn hóa đa sắc màu – chương trình chính là nơi hội tụ và lan tỏa những ước vọng về một năm mới hạnh phúc.

Khán giả sẽ được sống lại những ký ức đẹp qua "mối tình già" vừa hài hước vừa xúc động trong tiểu phẩm của Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Vân và Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung. Câu chuyện tình nghĩa vợ chồng bền chặt qua năm tháng sẽ mang đến những khoảng lặng đầy nhân văn giữa nhịp sống hối hả.

Cặp bài trùng Tào Đẩu (Đỗ Duy Nam) và Thiên Lôi (Nghệ sỹ Ưu tú Tiến Minh) sẽ "khuấy động" Thiên đình bằng những câu chuyện dưới hạ giới: Pickleball, Camera AI... Đặc biệt, lời chào đầu duyên dáng của Tào Đẩu trên giai điệu bài hát "Mùa Xuân đầu tiên" sẽ khơi gợi niềm tự hào về một dân tộc đồng lòng vươn tới sự an sinh, no ấm.

Điểm nhấn thú vị không thể bỏ lỡ chính là sự xuất hiện của bộ ba "nhà Táo" Trung Ruồi, Thái Sơn và Lưu Huyền Trang. Với phong cách đối đáp hóm hỉnh, thông minh, các nghệ sĩ sẽ mang đến những tiếng cười sảng khoái nhưng không kém phần sâu sắc về câu chuyện "tinh gọn-sáp nhập."

(Ảnh: VTV)

Góp phần làm nên sự rộn ràng cho chương trình là sự xuất hiện các nghệ sỹ: Isaac, Hoàng Hải, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng, MisThy... kết hợp cùng các diễn viên quen thuộc từ "vũ trụ VFC."

Sự hội ngộ của 5 MC: Tuấn Dương, Hạnh Phúc, Phí Linh, Thúy Hằng và Bảo Châu chính là niềm tự hào của chương trình năm nay. Họ không chỉ là những người dẫn chương trình đơn thuần mà còn là đại diện cho các mảng nội dung cốt lõi: Từ sự đĩnh đạc của Thời sự chính luận, sự tươi mới của Văn hóa giải trí đến vẻ năng động của Thể thao. Lần đầu tiên, khán giả sẽ được chứng kiến một màn kết hợp đặc biệt khi toàn bộ dàn MC trực tiếp tham gia biểu diễn trong nhạc kịch "Quảng trường mùa Xuân."

Chương trình lên sóng vào lúc 20h00 đêm Giao thừa (16/2) trên VTV và ứng dụng nền tảng số quốc gia VTV Go.

Người Việt gieo mầm nơi xứ lạ

“Ngày trở về 2026 – Mùa gieo hạt” là chương trình đặc biệt dịp Tết dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài và khán giả trong nước.

Lấy hình ảnh hạt thóc làm biểu tượng, chương trình kể những câu chuyện về người Việt đi xa nhưng không rời cội – những con người đang âm thầm gieo sự sống, gieo tri thức, gieo công nghệ và gieo bản sắc Việt trên nhiều châu lục.

Trong căn phòng mổ tại một bệnh viện ở tỉnh Cuanza Sul, Angola, điện có thể chập chờn. Thiết bị có thể thiếu. Nhưng thời gian thì không chờ. Bác sỹ Cao Văn Vinh đứng trước một ca sa dây rốn – chỉ vài phút chậm trễ là sinh mạng sẽ vuột khỏi tay. Có những đêm, ông nghe tiếng khóc em bé vọng ra từ phòng hồi sức và lặng người. Tiếng khóc ấy, giữa đất châu Phi khô gió, như một hạt mầm vừa nhú khỏi lớp đất cằn.

Tiến sỹ Vũ Văn Thoại tại Kenya. (Ảnh: VTV)

Ở một miền đất khác của châu Phi, không có tiếng khóc chào đời, mà là sự im lặng của đất khô nứt. Tiến sỹ Vũ Văn Thoại đến Kenya trong mùa hạn. Ông nhìn thấy những đứa trẻ múc từng vũng nước cạn dưới lòng sông. Vùng đất Kibwazi chỉ toàn bụi cây và gió nóng. Ông nghĩ mình sẽ trở về tay trắng. Hai lần ươm hạt thất bại. Đất không giữ ẩm. Mưa hiếm hoi. Nhưng ông không bỏ cuộc. Ông dẫn nước từ con sông xa về hồ chứa, phủ xơ dừa lên hạt giống để giữ ẩm, tìm bằng được những hạt đàn hương khỏe nhất. Nhiều năm sau, từ một hạt đàn hương nhỏ bé, một khu rừng dần hình thành.

Ở Burgess Hill (Anh), cô bé Diana Ngọc Anh 10 tuổi tập từng dấu tiếng Việt, từng luyến láy ví giặm. Ở trường, em nói tiếng Anh. Ở nhà, bố mẹ dạy em nhớ mình là người Việt. Một ngày, em đứng trước lớp, mặc áo dài, giải thích về hoa sen và dạy bạn bè đọc tên “Hồ Chí Minh.” Dân ca xứ Nghệ – từng vang lên bên bờ Lam Giang – giờ vang giữa sân trường ở Vương quốc Anh.

Cô bé Diana Ngọc Anh 10 tuổi. (Ảnh: VTV)

Nếu đặt tất cả những câu chuyện ấy cạnh nhau, ta sẽ thấy một điều: Những hạt giống nhỏ bé. Những mảnh đất khác nhau. Nhưng cùng một cội.

“Mùa gieo hạt” không chỉ là một chương trình truyền hình dịp Tết. Đó là lời nhắn gửi rằng dù ở đâu, người Việt vẫn đang lặng lẽ gieo những hạt mầm của trách nhiệm, tri thức và tình yêu quê hương – để một ngày, những hạt mầm ấy lớn thành rừng.

Chương trình sẽ được phát sóng trên các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV8 và Vietnam Today (phụ đề tiếng Anh) của Đài Truyền hình Việt Nam./.

