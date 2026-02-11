Cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết quân và dân Đặc khu Trường Sa

Ngày 11/2, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết Bính Ngọ quân và dân đang công tác, sinh sống trên Đặc khu Trường Sa.

Đây là nhịp cầu kết nối nghĩa tình giữa đất liền và Trường Sa, lời chúc xuân ấm áp, động viên kịp thời, tiếp thêm niềm tin, ý chí và quyết tâm để Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng, giữ trọn niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Từ điểm cầu chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã kết nối với 3 điểm cầu của Đặc khu Trường Sa là đảo Sinh Tồn và đảo Đá Tây và đảo Trường Sa.

Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống trên Đặc khu Trường Sa bày tỏ niềm xúc động, tự hào nhận được tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh và đồng bào nơi đất liền.

Qua cầu truyền hình, các điểm đảo khái quát tình hình đời sống, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, khẳng định quyết tâm đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết, không khí Tết tại đảo đã rất rộn ràng.

Cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo đã chuẩn bị đầy đủ bánh chưng, kẹo mứt, hoa mai, hoa đào để vui Xuân, đón Tết. Vào ngày đầu tiên của năm mới trên đảo Trường Sa sẽ tổ chức lễ chào cờ đón chào năm mới…

Cùng với hoạt động đón Tết, tất cả cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ đất liền, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân Đặc khu Trường Sa lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Với tinh thần “tất cả vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tồ quốc", "Tất cả vì Trường Sa thân yêu", tỉnh Khánh Hòa luôn xác định việc xây dựng Trường Sa không chi là nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.

Cùng với cả nước, tỉnh Khánh Hòa luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Trường Sa, chung sức xây dụng và phát triển Đặc khu Trường Sa sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQTW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị.

Trường Sa hôm nay đã có diện mới vững vàng, khang trang và tràn đầy sức sống. Trường Sa vừa là lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc vừa là đơn vị hành chính đang vươn lên cùng sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa và cả nước.

Đại hội XIV của Đảng mở ra chặng đường phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, tầm nhìn xa hơn. Tỉnh Khánh Hòa đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Những lá phiếu của cử tri Trường Sa mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, thể hiện đầy đủ quyền làm chủ của công dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

Dù cách xa đất liền về khoảng cách địa lý, nhưng Trường Sa luôn ở rất gần trong trái tim của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Khánh Hòa và đồng bào cả nước.

“Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc” không chỉ là khẩu hiệu, mà là tình cảm, là trách nhiệm, là niềm tin son sắt của hàng triệu trái tim Việt Nam./.

