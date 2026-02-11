Cuộc thi ảnh, video "Tết hạnh phúc": Lan tỏa hình ảnh Việt Nam bình yên, ấm áp

Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình “Việt Nam hạnh phúc,” Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát động Cuộc thi ảnh, video “Tết hạnh phúc” với mong muốn ghi lại và lan tỏa những khoảnh khắc Tết Nguyên đán giàu ý nghĩa, phản ánh đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam đón Tết trong và ngoài nước, cũng như người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi hướng tới tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của Tết Nguyên đán tại Việt Nam và trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, từ không khí đón Xuân, phong tục tập quán, đời sống sinh hoạt đến những khoảnh khắc sum vầy của gia đình, cộng đồng trong dịp đầu năm mới. Thông qua các tác phẩm ảnh và video, cuộc thi góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam bình yên, ấm áp, nơi các giá trị truyền thống văn hóa và hạnh phúc được lan tỏa.

Xôi ngũ sắc trong ngày Tết. (Ảnh: Nguyễn Thị Thúy Hằng)

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng số https://happy.vietnam.vn, gồm hai hạng mục Ảnh và Video, dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, đang sinh sống trong nước hoặc ở nước ngoài. Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải và bình chọn công khai trên nền tảng số theo quy định của Ban Tổ chức.

Kết quả cuộc thi được xác định dựa trên mức độ lan tỏa của tác phẩm thông qua các chỉ số tương tác như lượt yêu thích (Like) và chia sẻ (Share), bảo đảm tính minh bạch, công bằng theo thể lệ đã ban hành. Những tác phẩm tiêu biểu sẽ được trao giải, vinh danh và sử dụng trong các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá giá trị văn hóa, con người và hình ảnh đất nước Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình “Việt Nam hạnh phúc.”

Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 10/2 đến hết ngày 10/3, công bố kết quả và trao giải vào quý 2 năm nay./.

