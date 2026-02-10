“Happy Tết 2026 - Tết là hạnh phúc” để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp

Ngày 10/2, Thành ủy Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức bế mạc chương trình “Happy Tết 2026 - Tết là hạnh phúc.”

Chương trình do Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 6-10/2 tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long với chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch phong phú, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, chương trình với gần 30 hoạt động trải nghiệm đã thu hút khoảng hơn 20.000 du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm, cùng hàng chục nghìn lượt check-in online trên các nền tảng mạng xã hội.

Điều này góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến văn hóa đặc sắc, an toàn, thân thiện trong dịp đầu xuân năm mới.

“Happy Tết 2026” là sự kiện văn hóa - du lịch ý nghĩa chào đón năm mới xuân Bính Ngọ, đồng thời tôn vinh và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Sau nhiều ngày diễn ra sôi nổi, chương trình đã mang đến không gian trải nghiệm Tết đặc sắc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân Thủ đô và tạo điểm nhấn cho du lịch Hà Nội trong dịp đầu xuân.

Trong suốt thời gian tổ chức, không gian “Happy Tết 2026” trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có cơ hội hòa mình vào các phong tục, tập quán truyền thống của Tết cổ truyền Việt Nam.

Nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian như gói bánh chưng, xin chữ đầu xuân, âm nhạc, trình diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, trải nghiệm làng nghề, không gian ẩm thực Tết ba miền… đã thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của công chúng. Qua đó, những giá trị văn hóa gắn với Tết Việt được tái hiện sinh động, gần gũi, dễ tiếp cận đối với các thế hệ, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu phong tục Tết truyền thống, “Happy Tết 2026” còn thể hiện nỗ lực của ngành Du lịch Thủ đô trong việc đổi mới phương thức tổ chức, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, chương trình góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với đời sống đương đại, tạo không gian để người dân và du khách cùng tham gia, cảm nhận và sẻ chia các giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Thành công của chương trình là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương; cùng sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, nghệ nhân, nghệ sỹ và sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân, du khách. Ban Tổ chức bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp quý báu đó, góp phần tạo nên một mùa Tết vui tươi, ấm áp, giàu bản sắc.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, chương trình "Happy Tết 2026" khép lại, nhưng những trải nghiệm và cảm xúc về một không gian Tết truyền thống giữa lòng Thủ đô sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phong tục và lễ hội truyền thống, đồng thời tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn cho Hà Nội trong dịp đầu năm mới.

Khép lại “Happy Tết 2026 - Tết là hạnh phúc,” Ban Tổ chức khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa chương trình trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội giàu truyền thống, bản sắc và sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng cao của người dân và du khách mỗi dịp xuân về./.

