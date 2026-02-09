Những chương trình nào thay thế Táo Quân dịp giao thừa Tết Bính Ngọ 2026?

Việc Táo quân không phát sóng trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 tạo ra khoảng trống quen thuộc trên sóng truyền hình và đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung Tết của VTV.

Bản tin 60s ngày 9/2/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Những chương trình nào sẽ thay thế Táo Quân dịp giao thừa Tết Bính Ngọ 2026?

Rét đậm kết thúc, dự báo thời tiết Tết miền Bắc lất phất mưa Xuân.

Đào Tết miền Bắc “đổ bộ” Thành phố Hồ Chí Minh, giá cao nhất gần 20 triệu đồng.

Triệt phá hai đường dây thuốc giả quy mô lớn, phát hiện sản phẩm chứa chất cấm.

Vàng trong nước neo cao theo đà tăng mạnh của thế giới.

Ukraine công bố đánh giá thiệt hại sau đòn tập kích thao trường Kapustin Yar.

Nga yêu cầu Đại sứ quán Ukraine thanh toán hơn 71.000 USD tiền điện.

Elon Musk cảnh báo nợ công Mỹ đẩy nền kinh tế vào rủi ro “phá sản”./.