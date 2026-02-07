Trải nghiệm văn hóa dân tộc trong lễ hội dân gian

Hòa chung niềm vui trước thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, trong không khí đất nước đón chào mùa Xuân mới 2026, ngày 6/2, thầy trò trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông M.V. Lômônôxốp đã tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian mang đậm bản sắc dân tộc.

Lễ hội diễn ra trong không khí tưng bừng, niềm vui háo hức, sự trải nghiệm sâu sắc của học sinh toàn trường. Đây là một sự kiện quan trọng, một lễ hội có quy mô lớn tích hợp với kế hoạch hoạt động giáo dục định hướng, bồi dưỡng văn hóa truyền thống dân tộc đến từng học sinh.

Lễ hội văn hóa dân gian năm 2026 được nhà trường tổ chức có điểm đặc biệt, lễ hội tập trung khắc sâu cho học sinh nhận thức về văn hóa bản địa, văn hóa “gốc” của người Việt Nam thông qua các Di sản văn hóa phi vật thể.

Tổ Ngữ văn của trường nhận nhiệm vụ trực tiếp tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian. Lễ hội đã diễn ra thành công và lan tỏa thông điệp nhân văn đẹp đẽ.

Học sinh khối Trung học Cơ sở tham gia nhiệt tình vào các trò chơi dân gian.

Lễ hội văn hóa dân gian năm 2026 là một lễ hội lớn với số lượng hơn 200 học sinh ở tất cả các khối lớp trong toàn trường biểu diễn. Các em được biểu diễn các tiết mục Hát xoan mời trầu, đố chữ, mó cá để có thêm hiểu biết nét đẹp trong văn hóa thời Vua Hùng.

Học sinh được trực tiếp tham gia các tiết mục văn nghệ tái hiện công việc lao động sản xuất trồng lúa, tát nước, cấy cày để hiểu sâu về nền văn minh lúa nước của người Việt.

Điều thú vị là khi học sinh khi tham gia tập luyện các em thật sự hào hứng và khao khát khám phá văn hóa cội nguồn.

Học sinh Trịnh Hải Anh lớp 11K, trong đội múa Xoan mời trầu, chia sẻ: "Trước kia con chưa từng biết đến điệu Hát xoan, phải tham gia tập luyện, múa hát con mới thấy Hát xoan hay quá, bây giờ con có thể hát xoan rất mượt vì con yêu thích làn điệu này rồi. Con rất tự hào khi được tham gia lễ hội.”

Điểm nhấn trong Lễ hội văn hóa dân gian 2026 chính là học sinh được làm chủ thể. Học sinh trực tiếp biểu diễn và trải nghiệm chứ không đơn giản chỉ xem hội. Các em được hóa thân vào các vai chèo để diễn tiết mục Chèo hề mồi.

Các trò chơi dân gian như bịt mắt đánh trống, nu na nu nống, rồng rắn lên mây được các học sinh khối Trung học Cơ sở tham gia hào hứng.

Đặc biệt là trò chơi đấu vật vô cùng hấp dẫn, tiếng trống vật vang lên rộn ràng hối thúc, các đô vật là những học sinh khối 10, khối 11 ra xới, tinh thần lễ hội thực sự nóng lên trong tiếng vỗ tay không dứt.

Học sinh Bùi Lê Dũng trong đội đấu vật đã hào hứng chia sẻ: “Qua trò chơi đấu vật con học được tinh thần thượng võ của dân gian, giờ thì con đã hiểu đấu vật không phải là thua thắng mà chính là rèn tài, trí, dũng của mỗi người.”

Là khách mời đặc biệt trong Lễ hội văn hóa dân gian của trường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc đã căn dặn học sinh toàn trường: “Các con được học tập và lớn lên trong giai đoạn đất nước bước vào kỉ nguyên vươn mình. Các con phải biết tự hào Việt Nam là đất nước có bản sắc văn hóa vô cùng đa dạng và độc đáo. Thế hệ các con có trách nhiệm giữ gìn và phát huy.”

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc làm khách mời đặc biệt trong Lễ hội văn hóa dân gian.

Lời chia sẻ với học sinh của nghệ sỹ được học sinh toàn trường hưởng ứng bằng sự lắng nghe và những tràng vỗ tay giòn giã.

Lễ hội văn hóa dân gian của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông M.V. Lômônôxốp để lại nhiều cảm xúc đẹp đẽ, đem lại nhiều niềm vui, nhiều trải nghiệm thực tế cho học trò.

Lễ hội văn hóa dân gian khơi gợi cảm hứng tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp niềm tin yêu, niềm tự hào dân tộc.

Thông qua lễ hội văn hóa dân gian, các em nhận ra sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc, nét độc đáo, nét đẹp riêng của văn hóa nông nghiệp, văn minh lúa nước, qua đó giáo dục học sinh ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, biết tiếp nối, khai thác để phát huy sức mạnh văn hóa cổ truyền.

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại hội nhập sâu hội nhập sâu với thế giới, việc tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian của trường có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và bồi dưỡng con người văn hóa, góp phần kiến tạo nên những chủ nhân tương lai yêu nước, có tinh thần dân tộc, yêu chuộng hòa bình, có kỹ năng kết nối cộng đồng, chủ động, bước vào kỷ nguyên mới để xây dựng và kiến thiết đất nước./.

