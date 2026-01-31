Toàn cảnh Tổng Bí thư dự lễ khánh thành Trường Nội trú Si Pa Phìn

Tổng Bí thư mong muốn các em học sinh trân trọng điều kiện học tập đã có, chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dự lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn - Ngôi trường đầu tiên được hoàn thành trong chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Cùng dự lễ khánh thành có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; và đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; biểu dương sự hỗ trợ trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương; cùng sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp, đã tập trung nguồn lực, trí tuệ, hoàn thành công trình với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đối với các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, giáo dục không chỉ là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài để giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ - đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất đai, bản làng, đường biên, cột mốc./.

Tổng Bí thư dự khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS Si Pa Phìn Sáng 31/1/2026, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn.