Thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo các chương trình, công trình, dự án quan trọng

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 30/1/2026 về việc điều chỉnh một phần Quyết định số 2433/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Cụ thể, điều chỉnh một phần điểm 3, Điều 1 của Quyết định số 2433/QĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, cụ thể: Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Phó Trưởng ban thường trực thay thế ông Nguyễn Hồng Diên.

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thay thế ông Lê Công Thành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Quyết định số 2433/QĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng./.

Lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng Theo Quyết định số 2433/QĐ-TTg ngày 4/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.