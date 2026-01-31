Đưa Nghị quyết thành hành động: Gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc

Đối với Gia Lai - địa phương có không gian phát triển rộng, cơ cấu kinh tế đa dạng và nhiều vùng đặc thù, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không chỉ mang ý nghĩa định hướng chiến lược, mà còn là kim chỉ nam để cụ thể hóa thành các chương trình phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Việc đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, nhất là ở cấp cơ sở, đang trở thành thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị địa phương.

“Kim chỉ nam” cho các chủ trương, chính sách phát triển

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và rút ra 5 bài học kinh nghiệm qua 40 năm Đổi mới, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đưa ra tầm nhìn và định hướng phát triển toàn diện.

Trong đó, Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu phát triển là kiên quyết, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo ông Nguyễn Hoàng Trí Dương - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, điểm nổi bật của Nghị quyết Đại hội XIV là tạo “khung hành động” rõ ràng để các địa phương, trong đó có Gia Lai, chủ động lựa chọn mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ và đô thị.

“Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai sở hữu tiềm năng vượt trội về cảng biển - logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái. Với quy mô diện tích và dân số lớn, địa phương này hội tụ lợi thế kinh tế liên vùng mạnh mẽ, trở thành điểm đến chiến lược cho nhà đầu tư”- ông Nguyễn Hoàng Trí Dương nhấn mạnh.

Từ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đã rà soát, điều chỉnh thứ tự ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội, chú trọng thu hút đầu tư, phát triển thương mại-dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống dân cư.

Xuất phát từ thực tiễn của phường Pleiku, ông Nguyễn Thanh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng ủy phường Pleiku cho biết, việc vận dụng Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XIV của Đảng đang được địa phương cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội theo hướng văn minh, hiện đại, gắn với chỉnh trang hạ tầng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và cải cách thủ tục hành chính.

Những “điểm nghẽn” ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh và đời sống người dân đã được xác định, cần khẩn trương tháo gỡ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Còn tại xã đảo Nhơn Châu, ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, tinh thần phát triển bền vững được khẳng định nhất quán trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng, sẽ được cụ thể hóa bằng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch sinh thái biển đảo gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô.

Không dừng lại ở đó, xã đảo Nhơn Châu cũng sẽ tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, chăm lo y tế, giáo dục, an sinh xã hội để người dân yên tâm bám biển, ổn định sinh kế, qua đó gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã đảo.

Vận dụng linh hoạt ở các vùng đặc thù của Gia Lai

Bám sát quan điểm “dân là gốc”, tỉnh Gia Lai xác định, đây cũng là nguyên tắc xuyên suốt trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và khu vực đặc thù.

Với địa phương xã đảo Nhơn Châu, việc vận dụng quan điểm “Dân là gốc” đã được địa phương cụ thể hoá trong các chương trình hành động, chủ trương đường lối phát triển thực tế tại địa phương. Bí thư Đảng ủy xã đảo Nhơn Châu Nguyễn Tiến Dũng, quan điểm “Dân là gốc”- lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển - chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đối với địa bàn đặc thù như Nhơn Châu, "an dân" cũng chính là "giữ đất", Bí thư Đảng ủy xã đảo Nhơn Châu khẳng định, chăm lo an sinh xã hội, y tế, giáo dục không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là chiến lược quốc phòng. Mỗi ngư dân yên tâm bám biển sẽ trở thành một "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc biệt, thông điệp "nói ít - làm nhiều - làm đến cùng" được các địa phương trong tỉnh Gia Lai xác định là yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Theo ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú, hiệu quả điều hành chỉ thực sự được khẳng định khi từng cán bộ, đảng viên gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội và sự hài lòng của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá. Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú sẽ thực hiện với quyết tâm cao.

Cùng với việc tiếp nhận phân giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc phân giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú sẽ triển khai bằng những hành động thiết thực như đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; thực hiện công tác cải cách hành chính bằng việc giải quyết nhanh, dứt điểm các thủ tục hành chính, đất đai… với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ” như theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Từ tinh thần đó, nhiều địa phương ở Gia Lai đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới phát triển bền vững và toàn diện./.

Đưa Nghị quyết thành hành động: Hiện thực hóa ba đột phá chiến lược Quảng Ninh khẳng định vị thế “điểm sáng” toàn diện, nơi những tư tưởng chiến lược của Đảng về thể chế, nhân lực và hạ tầng được hiện thực hóa bằng những mô hình đột phá, sáng tạo và đầy bản lĩnh.