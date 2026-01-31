Đưa Nghị quyết thành hành động: Báo Campuchia ấn tượng về tầm nhìn của Việt Nam

Một tuần sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), trang chủ của hãng Thông tấn Quốc gia Campuchia (AKP) và báo Koh Santepheap (Đảo Hòa bình) đăng tải bài bình luận về kết quả Đại hội, trong đó nhấn mạnh tầm nhìn phát triển đến năm 2045 của Việt Nam gắn với các giải pháp chiến lược trên tinh thần đổi mới tư duy, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong bài viết xuất bản ngày 30/1 với tiêu đề “Đổi mới tư duy, Việt Nam hướng tới tầm nhìn phát triển năm 2045,” tờ Koh Santepheap cho rằng Đại hội XIV đã kết thúc thành công rực rỡ và nhận được sự quan tâm của công chúng xoay quanh chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển.”

Đại hội tập trung hướng tới tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong bài viết, tờ Koh Santepheap - một trong những cơ quan báo chí lâu đời ở Campuchia - tập trung giới thiệu thông điệp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tại cuộc họp báo hôm 23/1 ở thủ đô Hà Nội, cũng như nội dung trả lời các câu hỏi của phóng viên quốc tế về những điểm mới của Đại hội XIV, sự tham gia của Việt Nam trong xử lý các vấn đề của khu vực và thế giới.

Theo đó, tại cuộc họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết những điểm mới của Đại hội XIV đều dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và kết tinh từ những bài học lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam, từ quá trình phát triển đất nước cũng như gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời là sự tiếp nối quá trình đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện.

Truyền thông Campuchia dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết, rút ra được nhiều bài học trên cơ sở những kinh nghiệm, truyền thống lịch sử.

Những yêu cầu phát triển mới của đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi phải có cách làm, tư duy và hành động mới. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện rất rõ điều đó.

Đại hội XIV có nhiệm vụ tổng kết quá trình 40 năm Đổi mới và tiếp nối sự nghiệp này do đây là sự nghiệp của Đảng. Tổng Bí thư nêu rõ: “Đất nước muốn phát triển được, Đảng muốn duy trì được vai trò lãnh đạo cũng như mang lại sự phát triển cho đất nước, mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân thì phải tiếp tục đổi mới”.

Tiếp tục dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm, tờ Koh Santepheap cho biết điểm mới đầu tiên, quan trọng và dễ nhận thấy của Đại hội XIV chính là việc đổi mới tư duy xây dựng văn kiện Đại hội.

Theo đó, Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 báo cáo (gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) mà các Đại hội trước thường tách riêng, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai, thực hiện. Đây là tư duy mới, là điểm nhấn trong Đại hội lần này.

Theo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, điểm mới tiếp theo là Đại hội XIV diễn ra trong thời điểm lịch sử rất quan trọng và có bối cảnh mới, đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, không chỉ trong nhiệm kỳ XIV (2026-2031) mà phải vươn tới năm 2045.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV có nhiệm vụ tiến hành tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đã được bổ sung, hoàn thiện năm 2011.

Con đường 100 năm đã đi qua với đường lối được Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra từ năm 1930 đã đạt được nhiều thành quả vĩ đại. Việc tổng kết không chỉ nhìn lại lịch sử mà phải xây dựng tầm nhìn 100 năm sau: đất nước Việt Nam sẽ như thế nào dưới sự lãnh đạo của Đảng đến năm 2130.

Tại họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm còn đề cập đến một điểm mới khác: đó là nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn này là phải nhanh, hiệu quả, tích cực, nên cần xây dựng mô hình phát triển phù hợp.

Về kinh tế, Việt Nam cần xây dựng mô hình phát triển để tăng trưởng hai con số. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Phải phát triển hai con số thì mới đạt được những mục tiêu đề ra, phải thay đổi mô hình tăng trưởng.”

Trong bài viết xuất bản cùng ngày, Thông tấn xã Campuchia cũng dẫn thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp báo nêu trên liên quan đến nội dung trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Truyền hình NHK (Nhật Bản) xoay quanh chủ đề làm thế nào để Việt Nam hội nhập quốc tế toàn diện và hiệu quả trong bối cảnh thế giới đang có xu hướng phân mảnh và chia rẽ.

Trong nội dung trả lời của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng hội nhập quốc tế là vấn đề quan trọng để phát triển đất nước.

Ông nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng cần phải coi trọng và nâng tầm hội nhập quốc tế, xem hội nhập quốc tế không chỉ là động lực phát triển quan trọng, mà là một trong những phương thức hàng đầu để thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước.”

Trên tinh thần đó, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết trong giai đoạn mới, Việt Nam chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng chuyển từ “tiếp nhận sang đóng góp,” từ “hội nhập sâu rộng” sang “hội nhập đầy đủ,” từ “vị thế một quốc gia đi sau, hội nhập vào thế giới” sang “một quốc gia tiên phong, đi đầu vào những lĩnh vực mới.”

Trong phần cuối bài bình luận trên chuyên mục thông tin quốc tế, AKP tiếp tục dẫn lời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm lưu ý một số ưu tiên trong hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam xác định hội nhập kinh tế là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần hội nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng, hướng tới mục tiêu nâng cao tiềm lực, vị thế đất nước, đi đôi với việc tăng cường tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường.../.

