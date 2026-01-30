Chính trị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW Lê Minh Trí

Ngày 30/1, TBT Tô Lâm công bố, trao Quyết định chỉ định đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính TW giữ chức Trưởng ban Nội chính TW.

