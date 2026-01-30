Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW Lê Minh Trí

Tin cùng chuyên mục
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM Đoàn Minh Huấn
Ngày 30/1, TBT Tô Lâm trao Quyết định chỉ định đồng chí Đoàn Minh Huấn, UV Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Thủ tướng tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam và Tổng Giám đốc Tập đoàn Syre
Chiều 30/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Johan Ndisi, Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam và ông Dennis Nobelius, Tổng Giám đốc Tập đoàn Syre (Thụy Điển).
Tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Việt Nam coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ với các đối tác truyền thống và đối tác lớn, trong đó có Ấn Độ.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam nhất quán coi Hàn Quốc là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Tổng Bí thư điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Việt Nam-Singapore tăng cường hợp tác ASEAN và tập trung củng cố tin cậy chính trị qua tiếp xúc cấp cao, triển khai Chương trình Hành động 2025-2030...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đảm bảo để mọi người, mọi nhà đều có Tết
Chủ tịch Quốc hội đề nghị phường Bình Thủy quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 55-CT/TW của Ban Bí thư; đảm bảo điều kiện để mọi người dân vui Xuân đón Tết, để mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách ở Cần Thơ
Nhân dịp Tết Bính Ngọ, chiều 30/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
TP. Hồ Chí Minh tổ chức diễu hành 168 xe hoa tuyên truyền trong ngày bầu cử
Hoạt động nhằm nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tổng Bí thư: Khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngay sau thành công của Đại hội XIV, tạo khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hai Đảng, hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.
Trung Quốc: Thành phố Đông Hưng chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng
Ngày 30/1, tại phường Móng Cái 1, Đoàn đại biểu thành phố Đông Hưng đã sang thăm và chúc mừng nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng và hội nhập
Giáo sư Ezequiel Ramoneda đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2025, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới.
Thông điệp hành động của ASEAN trong một thế giới biến động
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã nhấn mạnh thông điệp hành động của ASEAN cũng như những đóng góp chiến lược, chủ động của Việt Nam tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.
Gửi trọn niềm tin vào những đại biểu dân cử tiêu biểu nhất
Theo các cử tri, chất lượng đại biểu với các tiêu chí cụ thể là kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình, từ khâu giới thiệu, hiệp thương đến lựa chọn.
Chủ tịch nước Lương Cường thăm gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo
Sáng 30/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, cập nhật ngày 30/1/2026
Ban Bí thư TW Đảng khóa XIV gồm 13 đồng chí, trong đó 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia và 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm cán bộ
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử
Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ủy ban bầu cử các xã.
Bộ trưởng Ngoại giao: Việt Nam luôn đặt ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc
Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Việt Nam-Trung Quốc phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng, hai nước thời gian tới; phát huy hơn vai trò của cơ chế hợp tác kênh đảng.
Thủ tướng mong muốn Texhong mở rộng đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu ở Việt Nam
Tiếp ông Hồng Thiên Chúc, Chủ tịch Tập đoàn Texhong, Thủ tướng mong muốn Texhong đầu tư chiều sâu vào Việt Nam, nhất là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Hải Phòng xã vùng ven sẵn sàng cho công tác bầu cử
Tại xã Bắc Thanh Miện, thành phố Hải Phòng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được xã xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2026.
Lai Châu ứng dụng công nghệ số trong công tác bầu cử
Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin bầu cử là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Lai Châu trong hiện đại hóa công tác bầu cử và thực hiện chuyển đổi số.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Thái Nguyên đảm bảo tốt các điều kiện
Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Thái Nguyên đang được tích cực triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ.
Hoàn thiện Luật Tiếp cận thông tin, nâng cao trách nhiệm của cơ quan cung cấp
Sáng 30/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).
Ngày bầu cử được quy định như thế nào?
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026, theo quy định của luật pháp.
Đổi mới công tác lập pháp: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, nhất là trong khoảng một năm trở lại đây, Quốc hội đã thực sự thể hiện là một Quốc hội hành động, phản ứng mau lẹ trước yêu cầu của thực tiễn.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Đồng chí Lưu Hải Tinh, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm và chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta?
Theo Hiến pháp, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội
Hội đồng Bầu cử Quốc gia hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tham dự.
Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững trong kỷ nguyên số
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đặc biệt là trên các lĩnh vực then chốt của kỷ nguyên số.