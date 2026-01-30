Trung Quốc: Thành phố Đông Hưng chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Ngày 30/1, tại phường Móng Cái 1 (tỉnh Quảng Ninh), Đoàn đại biểu thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) do ông Bành Thiệu Quan, Bí thư Thành ủy Đông Hưng làm Trưởng đoàn đã sang thăm và chúc mừng nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Đón tiếp đoàn có ông Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Móng Cái 1 cùng lãnh đạo các phường Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Móng Cái 1 nêu rõ, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930 là dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng. Qua 96 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã lập nên những kỳ tích trong giải phóng dân tộc và công cuộc Đổi mới, hiện thực hóa mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Lãnh đạo 2 bên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (diễn ra từ ngày 19-23/1/2026) đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, khởi đầu "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc." Mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng ngày càng được củng cố, minh chứng qua điện mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi tới Đại hội XIV của Đảng.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ tháng 7/2025, các xã, phường biên giới của tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng ổn định bộ máy, tập trung phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh trật tự. Lãnh đạo phường Móng Cái 1 trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác thiết thực của thành phố Đông Hưng trong quá trình phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã cùng trao đổi các nội dung như: Thúc đẩy hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu mang lại lợi ích cho nhân dân hai bên; phát triển Khu hợp tác qua biên giới Móng Cái-Đông Hưng và nâng cao sức cạnh tranh của cửa khẩu; thúc đẩy du lịch biên giới trong ngày và tăng cường giao lưu hiểu biết; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác phát triển. Lãnh đạo hai bên đã khảo sát thực tế tại một số địa điểm cửa khẩu và khu vực biên giới trên địa bàn.

Hoạt động thăm và chúc mừng thường niên này là minh chứng cho tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".../.

