Xuân Bính Ngọ: Từ hương vị Tết truyền thống đến tình hữu nghị Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, hòa chung trong không khí hân hoan của toàn Đảng, toàn dân hai nước Việt Nam-Lào chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dịp năm mới Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, sáng 30/1 tại Thủ đô Vientiane, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane tổ chức Lễ hội Ẩm thực Xuân 2026.

Tham gia sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện Bộ Giáo dục và thể thao Lào; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào; đại diện Thành hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, cùng đông đảo thầy trò Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, nhấn mạnh Lễ hội Ẩm thực Xuân 2026 là cơ hội để các em học sinh Lào và Việt Nam được tiếp cận kiến thức về văn hóa Việt Nam một cách chủ động và hứng thú, được học văn hóa Việt và thực hành văn hóa Việt, được trải nghiệm thực tế văn hóa Việt, để qua đó giúp các em hiểu sâu sắc hơn về văn hóa Việt Nam và những nét đặc trưng của ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Lễ hội Ẩm thực Xuân 2026 không chỉ là hoạt động gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam, mà còn giúp các em học sinh cả Lào và Việt Nam được tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Lễ hội cũng là nơi để những người con Việt Nam xa xứ cùng tìm về cội nguồn qua từng hương vị thân quen.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân tham quan khu bán hoa tại Lễ hội Ẩm thực Xuân 2026. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Bên cạnh việc tái hiện không khí Tết Cổ truyền Xuân Bính Ngọ 2026, với các hoạt động mua sắm Tết, gói bánh chưng, bán hoa đào..., Lễ hội Ẩm thực Xuân 2026 tại Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thủ đô Vientiane còn có các tiết mục văn nghệ, do các em học sinh các cấp của Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du biểu diễn, nhằm ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, giúp các em hiểu sâu và hiểu đúng bản chất của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, để từ đó có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Em Namthip Keovongphet, học sinh người Lào hiện đang học lớp 12, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, cho biết được tham dự Lễ hội Ẩm thực Việt Nam 2026 em cảm thấy rất vui và rất tự hào.

Em cho biết đã cảm nhận sâu sắc tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam thông qua quá trình cùng học tập và tìm hiểu về phong tục tập quán của cả Lào và Việt Nam.

Theo em Namthip Keovongphet, việc tham gia Lễ hội Ẩm thực Việt Nam 2026 giúp các bạn học sinh học hỏi được nhiều điều, từ tự tay làm thiệp chúc mừng tặng thầy cô và khách mời tham dự, gói bánh chưng, đến trình diễn trang phục Áo dài Việt Nam, qua đó hiểu thêm về nét đẹp trong văn hóa trang phục truyền thống của Việt Nam.

Ngoài ra, Lễ hội còn trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Lào và Việt Nam, tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu sâu hơn những nội dung đã được học trong chương trình giảng dạy của nhà trường.

Theo chia sẻ của em Namthip Keovongphet, các hoạt động tại Lễ hội Ẩm thực Việt Nam 2026 góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện, vừa học về truyền thống, phong tục của hai nước, vừa được quan sát và thực hành, qua đó bổ sung thêm nhiều kiến thức thực tiễn.

Cùng chung cảm nhận, em Trần Hiểu Anh, học sinh lớp 12, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, cho biết là một học sinh người Việt đang ở trường, được tham gia một lễ hội truyền thống của Việt Nam em có cảm xúc hân hoan và vui mừng, vì đây là một lễ cổ truyền lớn nhất của Việt Nam ở tại đất nước Lào.

Khi tham gia Lễ hội Ẩm thực Việt Nam 2026, em Trần Hiểu Anh cho biết cảm nhận được rất nhiều sự quen thuộc, thông qua những hình ảnh như cây đào, các con chữ và câu đối chúc mừng ngày Tết, những nét văn hóa dân gian gắn bó với đời sống người Việt mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Các bạn học sinh vui vẻ chụp hình tại Lễ hội Ẩm thực Xuân 2026. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, cho biết việc tổ chức Lễ hội Ẩm thực Việt Nam 2026 vừa để chào mừng thành công Đại hội Đảng ở hai nước, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, đồng thời giúp các em học sinh của nhà trường hiểu hơn về văn hóa ẩm thực của Việt Nam, từ đó các em yêu thích hơn đất nước Việt Nam và có ý thức để gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Đây là năm thứ 2 Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Thành hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, tổ chức Lễ hội ẩm thực Xuân./.

