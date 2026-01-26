Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc trong bối cảnh mới

Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (BAVIK) ngày 25/1 đã tổ chức chương trình gặp gỡ kết nối đầu năm 2026 trong nỗ lực kết nối các thành viên và mở rộng hoạt động.

Cuộc gặp có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, đại diện các bộ ngành, các thành viên BAVIK, cùng một số đối tác Hàn Quốc gồm ngân hàng, hiệp hội, doanh nghiệp và doanh nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại sự kiện, ông Đào Tuấn Hùng - Chủ tịch BAVIK - nêu rõ tổ chức của các doanh nhân Việt Nam ngày càng thể hiện được vai trò kết nối, kiên định duy trì tôn chỉ mục đích của hội là một tổ chức hoạt động vì cộng đồng và là ngôi nhà chung của tất cả các các doanh nghiệp, doanh nhân người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, BAVIK đã tăng cường kết nối với các hội đoàn trong cộng đồng người Việt Nam để chia sẻ thông tin và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Ngoài ra, BAVIK cũng từng bước mở rộng thành viên, tăng cường tổ chức các sự kiện kết nối thường xuyên hơn và nâng cao kiến thức kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh cho các hội viên.

Chủ tịch BAVIK Đào Tuấn Hùng phát biểu. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Hội cũng không ngừng tìm kiếm, kết nối với các hiệp hội và tổ chức nghề nghiệp khác của cả hai nước để thực hiện vai trò xúc tiến kinh doanh thương mại, tạo thêm nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp thành viên.

Điểm lại hoạt động năm 2025, ông Đào Tuấn Hùng cho biết, dù gặp nhiều khó khăn do môi trường chính trị và xã hội ở Hàn Quốc có những xáo trộn trong 6 tháng đầu năm, BAVIK đã có nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao hình ảnh và sức lan tỏa trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Các thành viên hiệp hội đã tham gia tích cực vào tất cả các hoạt động do Đại sứ quán phát động, tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Việt Nam và trực tiếp trao số tiền quyên góp được cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyên góp ủng hộ bộ đội Trường Sa.

Hiệp hội cũng đóng góp ý kiến có trách nhiệm cho quá trình xây dựng các văn bản chính sách liên quan đến các vấn đề mà Việt Nam quan tâm như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, trí tuệ nhân tạo (AI) chủ quyền, các chính sách phát triển AI và ngành bán dẫn tại Hàn Quốc, cũng như đưa ra các đề xuất áp dụng cho Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đánh giá cao nỗ lực của BAVIK trong bối cảnh có nhiều biến động địa chính trị khu vực cũng như ở địa bàn thời gian qua.

Đặc biệt, trong năm 2025, Hàn Quốc có những diễn biến phức tạp về chính trị, xã hội và bối cảnh chung, tác động đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội cũng như cộng đồng Viêt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây.

Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm, cộng đồng người Việt Nam đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều thành tựu. Trong quá trình đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam.

Đại sứ Vũ Hồ trân trọng thông báo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội lần này cho thấy Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn mới với tâm thế mới, vị thế mới và hình ảnh mới.

Trong giai đoạn phát triển chiến lược này, các doanh nghiệp và doanh nhân sẽ là những "tế bào" quan trọng của nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã lên tới trên 350.000 người và đang có những đóng góp tích cực vào hoạt động kinh tế, xã hội của sở tại. Hy vọng trong giai đoạn tới, các doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng Việt Nam sẽ phát huy tinh thần tự hào, tự cường dân tộc, đoàn kết, phấn đấu cùng phát triển và chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

BAVIK được thành lập dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm tập hợp sức mạnh đoàn kết và tập thể của các cá nhân, doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh tại Hàn Quốc, xây dựng một sân chơi chung để cùng chia sẻ thông tin, hỗ trợ phát triển kinh doanh và kết nối lẫn nhau.

Hiệp hội hướng đến việc trở thành tổ chức đại diện cho các hội viên, đảm bảo công bằng trong cạnh tranh và hoạt động kinh doanh, đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước./.

Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kinh tế và giao lưu địa phương Việt Nam luôn ủng hộ, cùng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để phía Hàn Quốc triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh có hiệu quả, thành công và bền vững tại Việt Nam.