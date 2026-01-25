Đầm ấm ngày hội “Tết cho em” trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Ngày 25/1, trong không khí rộn ràng đón chào Xuân Bính Ngọ 2026, tại thủ đô Tokyo, Hội Việt Ngữ tại Nhật Bản đã tổ chức ngày hội “Tết cho em” và lễ trao giải cuộc thi “Sáng tạo thiệp chúc Tết” dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng người Việt sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản.

Đây là một hoạt động ý nghĩa, gieo những hạt mầm yêu thương, nuôi dưỡng tình cảm hướng về quê hương, đất nước trong trái tim thế hệ trẻ trong cộng đồng người Việt Nam tại đất nước “Mặt trời mọc."

Phát biểu khai mạc tại ngày hội, Chủ tịch Hội Việt ngữ tại Nhật Bản, bà Đào Thị Hương cho biết “Tết cho em” là ngày hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam, được tổ chức dành cho các cháu thiếu nhi sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, cũng như các cháu đang sinh sống cùng gia đình nơi đây.

Năm nay, Ban tổ chức kết hợp ngày hội với Lễ trao giải cuộc thi “Sáng tạo thiệp chúc Tết” với mong muốn gửi gắm một thông điệp quan trọng về ý nghĩa Tết cổ truyền Việt Nam, được gợi nhớ những hình ảnh Tết Việt để từ đó các con có dịp thể hiện tình cảm dành cho ông bà, cha mẹ và người thân vào từng tấm thiệp do chính mình sáng tạo. Những trải nghiệm này sẽ giúp các con hiểu hơn về cội nguồn, về văn hóa và con người Việt Nam.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bà Vũ Thị Liên Hương, Trưởng bộ phận giáo dục đánh giá cao nỗ lực của Hội Việt ngữ tại Nhật Bản đã tổ chức một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, góp phần gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Những hoạt động trải nghiệm Tết và các tác phẩm dự thi của các em nhỏ thể hiện tình cảm trong trẻo, niềm tự hào về cội nguồn, cũng như sự gắn bó với văn hóa Việt Nam dù đang sinh sống xa quê hương.

Đây là minh chứng sinh động cho nỗ lực bền bỉ của Hội Việt ngữ, của các thầy cô giáo và của chính các gia đình trong việc gìn giữ bản sắc Việt cho thế hệ trẻ.

Sự kiện đã thu hút khoảng gần 300 gia đình người Việt có con nhỏ đang sinh sống tại khu vực thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận.

Tại đây, các em nhỏ đã được hòa mình vào không khí Tết Nguyên đán qua những hoạt động quen thuộc và gần gũi như gói bánh chưng, viết thư pháp, in tranh dân gian Đông Hồ, xin quẻ bói vui đầu năm, chợ quê ngày Tết, cùng nhiều trò chơi dân gian như nhảy dây, chơi ô ăn quan…

Đại diện nhà tài trợ trao giải cuộc thi “Sáng tạo thiệp chúc Tết” cho các bé. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc thi “Sáng tạo thiệp chúc Tết” đã trao phần thưởng cho các con đã giành được giải cao, được lựa chọn từ hơn 50 tác phẩm dự thi thuộc lứa tuổi từ mầm non đến 15 tuổi.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Tokyo, bà Đào Thị Hương, đại diện Ban giám khảo, cho biết ấn tượng chung của các tác phẩm là màu sắc tươi vui, không gian mở, hình ảnh ngựa năm Bính Ngọ được thể hiện sinh động; bố cục nhiều tranh rất tốt, có chiều sâu, ánh sáng bóng đổ rõ ràng; không khí Tết được truyền tải ấm áp, vui tươi, đậm bản sắc Việt; các con viết tiếng Việt đẹp, thể hiện sự chăm chỉ học tập và tình yêu với tiếng mẹ đẻ.

Nhiều bức tranh thể hiện hình ảnh gia đình quây quần bên nhau, cho thấy tinh thần đoàn tụ, một nét đẹp chung của cả Tết Việt và Tết Nhật. Qua những bài dự thi, Ban giám khảo hiểu rằng sự đồng hành của gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Dù các con đang sinh sống và lớn lên tại Nhật Bản, cha mẹ vẫn luôn cố gắng dạy các con tiếng Việt, truyền tải văn hóa truyền thống và những giá trị tốt đẹp của quê hương./.

Tết Việt Osaka 2026 chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Chủ đề “Việt Nam rạng ngời” của Tết Việt Osaka 2026 thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.