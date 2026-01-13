Mang không khí Tết đến với cộng đồng người Việt tại Trùng Khánh, Tứ Xuyên

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” 2026, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu, đại diện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trùng Khánh, Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Tại buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long đã thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước, những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là những thành quả thực chất và phong phú đạt được sau các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong năm 2025.

Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long nhấn mạnh quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị năm 2004, Tổng Lãnh sự quán luôn quan tâm theo sát đời sống của kiều bào, lưu học sinh và các doanh nghiệp Việt Nam tại khu vực Trùng Khánh, Tứ Xuyên.

Đồng thời, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ cũng như tấm lòng và hành động thiết thực hướng về quê hương, đất nước của cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc trong năm qua; mong muốn thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Trùng Khánh, Tứ Xuyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, hội nhập vững chắc xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc dân tộc, luôn hướng về quê hương, cùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm cầu nối thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

Trong bầu không khí ấm áp, đầm ấm của Xuân Quê hương đầu tiên do Cơ quan đại diện Nhà nước Việt Nam tổ chức tại khu vực Trùng Khánh, Tứ Xuyên, các đại biểu cùng thưởng thức những món ăn truyền thống đặc sắc của Việt Nam như bánh chưng, giò xào…, xem những tiết mục biểu diễn áo dài, văn nghệ đậm đà bản sắc Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Xuân Quê hương 2026. (Nguồn: TTXVN phát)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, anh Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hội người Việt tại Trùng Khánh, Tứ Xuyên, bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi lần đầu tiên chương trình “Xuân Quê hương” 2026 được tổ chức tại Trùng Khánh, mang không khí Tết cổ truyền ấm áp đến với cộng đồng người Việt xa quê.

Anh cho rằng chương trình không chỉ là dịp để kiều bào gặp gỡ, sẻ chia tình cảm quê hương mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Theo anh Dũng, sự kiện này góp phần tăng cường sự gắn kết, củng cố niềm tin và trách nhiệm của bà con kiều bào đối với đất nước.

Trước đó, dưới sự chủ trì của Tổng Lãnh sự quán, đoàn đại biểu đại diện cho 5.000 kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Trùng Khánh, Tứ Xuyên đã tham quan Căn phòng nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động cách mạng tại Trung Quốc và Triển lãm chuyên đề “Đường cách mạng - Đồng chí Hồ Chí Minh ở Trung Quốc” tại Bảo tàng Lịch sử cách mạng Hồng Nham, tìm hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về truyền thống hữu nghị “Vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc./.

