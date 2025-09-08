Cộng đồng người Việt tại Trung Quốc chia sẻ niềm tự hào dân tộc

Ngày 7/9, Hiệp hội người Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện chính quyền sở tại, lãnh sự đoàn, đông đảo bà con người Việt ở Macau và đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau - bà Lê Đức Hạnh, đã ôn lại thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) sau khi giành được chính quyền từ tay thực dân và phátxít. Bà bày tỏ lòng tri ân các bậc tiền bối cách mạng, các chiến sỹ, đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh các hoạt động kỷ niệm và sinh hoạt cộng đồng của Hiệp hội người Việt Nam tại Macau góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, khơi dậy lòng yêu nước và tiếp nối sự nghiệp dựng nước, giữ nước của các thế hệ cha ông.

Nhân dịp này, bà Lê Đức Hạnh thông tin về chủ trương “sắp xếp lại giang sơn” của Đảng và Nhà nước. Bà cho biết Hiệp hội người Việt Nam tại Macau sẽ tổ chức lại chi hội theo 34 tỉnh thành, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả.

Cũng theo Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh, mặc dù cộng đồng người Việt tại Macau không đông nhưng bà con luôn gắn bó, năng động, vừa hỗ trợ lẫn nhau vừa đóng góp tích cực cho quê hương và xã hội sở tại. Tổng Lãnh sự khuyến nghị bà con tuân thủ pháp luật, cảnh giác trước các hình thức lừa đảo và sử dụng thu nhập một cách bền vững để ổn định cuộc sống gia đình.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN).

Ông Dương Trung Đức - Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Macau, khẳng định lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tưởng nhớ sự kiện trọng đại của dân tộc, mà còn là cơ hội để bà con giao lưu, gắn kết.

Ông kỳ vọng Hiệp hội sẽ trở thành “ngôi nhà chung," nơi cộng đồng cùng nhau xây dựng một tập thể vững mạnh, uy tín, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại Macau.

Trong khi đó, bà Trần Thị Gọn - Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, chia sẻ rằng ngày Quốc khánh luôn khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Bà và gia đình biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Dịp đại lễ năm nay, bà con trong và ngoài nước đều nhận được món quà 100.000 đồng từ Đảng và Nhà nước - một cử chỉ đầy ý nghĩa khiến cộng đồng Việt tại Macau thêm gắn bó với quê hương.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Tổng Lãnh sự Philippines tại Macau - bà Edna May, bày tỏ niềm vinh dự khi tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam. Bà nhấn mạnh năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, đó là 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược và 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bà nhấn mạnh Philippines coi Việt Nam là đối tác đáng tin cậy, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục ngày càng sâu sắc trên nhiều phương diện. Bà Edna May gửi lời chúc mừng người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân đang sinh sống tại Macau, nhân dịp Quốc khánh Việt Nam.

Ông Trương Hoa - Phó Chủ tịch Hiệp hội Hoa kiều tại Macau, đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam kể từ khi thống nhất đất nước. Ông cho biết luôn dành nhiều thiện cảm cho lao động Việt Nam tại Macau, vì tinh thần chịu thương chịu khó và khả năng hòa nhập tốt của họ.

Các tiết mục văn nghệ do các thành viên Hiệp hội người Việt tại Macau biểu diễn. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Trong chương trình, bà con đã cùng xem video về lễ diễu binh, diễu hành tại Việt Nam trong ngày Quốc khánh và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như “Tổ quốc gọi tên mình," “Từ Làng Sen," “Bác Hồ một tình yêu bao la," “Hòa bình vọng tiếng bước chân con”...

Không khí trang trọng và ấm áp đã gợi nhắc mỗi người con xa xứ về nguồn cội và khát vọng tiếp nối truyền thống dựng xây đất nước.

Ngày Quốc khánh không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn là thời điểm để mỗi người con sống xa Tổ quốc tự nhắc nhở về nguồn cội, về những giá trị vĩnh hằng mà thế hệ cha ông đã để lại./.

