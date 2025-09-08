Đưa Việt Nam đến gần hơn với người dân Hy Lạp

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Hy Lạp, trong các ngày từ 4 đến 6/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã triển khai sự kiện “Ngày Việt Nam Hy Lạp" tại thành phố Edessa, với hai hoạt động chính là Lễ hội ẩm thực Việt Nam và "Những ngày phim Việt Nam."

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, sự kiện đã thu hút được sự quan tâm của chính quyền và đông đảo người dân thành phố Edessa, vùng Pella, miền Bắc Hy Lạp, địa phương vốn dành tình cảm yêu mến đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Các bạn Hy Lạp yêu thích các món ăn truyền thống và sản phẩm của Việt Nam. (Ảnh do Đại sứ quán cung cấp)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong không khí tưng bừng, rộn ràng của cả đất nước Việt Nam chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ cảm ơn chính quyền và người dân thành phố Edessa đã ủng hộ Đại sứ quán trong việc tổ chức và tạo nên thành công cho sự kiện đầy ý nghĩa này.

Về phần mình, Thị trưởng Edessa, ông Ioannis Tsepkentzis khẳng định việc tổ chức “Ngày Việt Nam Hy Lạp” là một vinh dự cho chính quyền và người dân thành phố.

Sự kiện này, cùng những điểm tương đồng về truyền thống văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp tự nhiên, sẽ góp phần làm gắn kết hơn nữa giữa Việt Nam với Edessa nói riêng cũng như với Hy Lạp nói chung.

Ông Ioannis Tsepkentzis nhấn mạnh dấu mốc 50 năm là điểm khởi đầu cho giai đoạn mới trong quan hệ hai nước với sự gắn kết chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn nữa.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương với bạn bè Hy Lạp trong ngày Việt Nam Hy Lạp tại thành phố Edessa. (Ảnh do Đại sứ quán cung cấp)

Tại sự kiện, khách tham quan đặc biệt yêu thích những món ăn truyền thống cùng các sản phẩm thủ công của Việt Nam, nhất là các đồ lưu niệm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ “Ngày Việt Nam Hy Lạp”, người dân thành phố Edessa đã được xem phim giới thiệu thành tựu phát triển của Việt Nam sau 80 năm giành độc lập, phim tài liệu về tình bạn đặc biệt Việt Nam-Hy Lạp, Việt Nam-Edessa cũng như một số phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và phim truyện Việt Nam đã đoạt các giải thưởng ở Liên hoan phim trong nước và khu vực.

Sự kiện Ngày Việt Nam Hy Lạp tổ chức tại thành phố Edessa đã được báo chí địa phương, trong đó có truyền hình quốc gia Hy Lạp quan tâm, đưa tin rộng rãi./.