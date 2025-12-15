Khánh thành Nhà sàn Bác Hồ tại tỉnh Udon Thani của Thái Lan

Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, Lễ khánh thành Nhà sàn Bác Hồ diễn ra ngày 14/12 tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan) - cách thủ đô Bangkok hơn 500km về phía Đông Bắc.

Công trình này là biểu tượng sống động của lòng tôn kính, sự tri ân sâu sắc của cộng đồng người Việt tại Thái Lan đối với vị lãnh tụ kính yêu, đồng thời khẳng định sự phát triển vững chắc của tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Đinh Hoàng Linh - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen; ông Lương Xuân Hòa - Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani; ông Hồ Văn Lâm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam toàn Thái Lan cùng đông đảo bà con kiều bào Việt Nam trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, việc khánh thành Nhà sàn Bác Hồ là một dấu son sáng ngời, thể hiện tinh thần chủ động, nỗ lực vượt bậc và tấm lòng thành kính của cộng đồng người Việt tại Thái Lan, đặc biệt là tại vùng đất Udon Thani - nơi ghi dấu những hoạt động cách mạng của Người. Ông cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến chính quyền tỉnh Udon Thani đã luôn đồng hành, hỗ trợ để Khu di tích ngày càng trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh phát biểu tại Lễ khánh thành nhà sàn Bác Hồ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công trình Nhà sàn Bác Hồ có diện tích xây dựng 100 mét vuông, được xây dựng theo nguyên mẫu Nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội. Đây là hạng mục đầu tiên trong tổng thể Dự án mở rộng Khu di tích với quy mô 4.800 mét vuông, bao gồm các hạng mục khác như hội trường đa năng, phiên bản Chùa Một Cột… dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Công trình được khởi công từ ngày 9/4/2025 và hoàn thành sau 8 tháng thi công, bằng nguồn kinh phí quyên góp từ gia đình ông Phạm Đức Dậu - Trưởng ban Quản lý Khu di tích - và cộng đồng kiều bào Việt Nam tại địa phương.

Ông Phạm Đức Dậu xúc động chia sẻ, việc khánh thành Nhà sàn là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu một bước phát triển mới của Khu di tích, tái hiện chân thực không gian sống giản dị mà cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng lãnh sự và bà con kiều bào Thái Lan phấn khởi tham gia lễ khánh thành Nhà sàn Bác Hồ tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông hy vọng công trình sẽ góp phần giáo dục, khơi dậy tinh thần học tập và noi theo tấm gương đạo đức của Người trong các thế hệ con cháu kiều bào. Ông cũng cho biết thêm, khi toàn bộ dự án mở rộng hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành một trung tâm giáo dục - giao lưu lớn của cộng đồng.

Đại diện cho giới doanh nhân, ông Hồ Văn Lâm khẳng định, Nhà sàn Bác Hồ là một công trình mang giá trị lịch sử, tinh thần và văn hóa đặc biệt. Ông bày tỏ niềm vui trước sự chung tay mạnh mẽ của cộng đồng và cam kết Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích, thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế giữa hai nước.

Sự kiện khánh thành Nhà sàn là hành trình gìn giữ ký ức lịch sử, vun đắp cội nguồn trên mảnh đất Thái Lan. Nhà sàn Bác Hồ tại Udon Thani sẽ mãi là địa chỉ đỏ, là điểm tựa tinh thần vững chắc, kết nối trái tim những người con xa xứ với quê hương, đồng thời là cây cầu nối vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan./.

Ông Hồ Văn Lâm - Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Thái-Việt Nam phát biểu tại Lễ khánh thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)