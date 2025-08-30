Diễn đàn Kinh tế Tư nhân 2025: Cú hích “Go Global” từ Udon Thani

Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 lần đầu tiên tổ chức tại Udon Thani Thái Lan vào ngày 28/8 là minh chứng cho tư duy mở, khẳng định khát vọng vươn tầm toàn cầu của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt, với trọng tâm là kiến tạo những chuỗi giá trị xuyên biên giới.

Tại đây, phiên Thái Lan với chủ đề “Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam – Thái Lan trong kỷ nguyên mới” và đặc biệt là Phiên “Go Global” đã quy tụ gần 150 đại biểu là các nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nhân tiêu biểu của hai quốc gia.

Sự hiện diện của ông Đinh Hoàng Linh - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn, ông Rachan Sunhua - Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani, cùng đại diện cấp cao của Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam (YBA) như ông Nguyễn Tri Quang, ông Nguyễn Ngọc Tấn và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, cho thấy tầm vóc và sự kỳ vọng vào sự kiện này.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Uỷ viên Uỷ Ban Trung Ương Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu tại Diễn đàn. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc, các đại biểu đều thống nhất nhận định: khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, với hơn 860.000 doanh nghiệp đóng góp 42% GDP và tạo việc làm cho gần 85% lực lượng lao động, đã chính thức trở thành trụ cột.

Lực lượng doanh nhân trẻ, năng động, đang dẫn dắt trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh. Họ chính là những người tiên phong hiện thực hóa khát vọng “Go Global”.

Ông Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh: “Các cơ quan ngoại giao luôn là cầu nối giữa Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng kiều bào. Kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp Việt kiều, chính là lực đẩy mới trong chiến lược phát triển quốc gia.” Lời khẳng định này chỉ rõ một hệ sinh thái liên kết ba nhà: nhà nước, nhà doanh nghiệp trong nước và hải ngoại, cùng chung sức.

Ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn, Vương quốc Thái Lan (áo đen) tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)



Phiên đối thoại “Go Global” đã thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ: rào cản pháp lý - hành chính, chi phí logistics cao, năng lực quản trị và nhu cầu cải cách chính sách visa ASEAN để thúc đẩy lưu chuyển lao động, thương mại và du lịch. Các diễn giả hàng đầu từ hai phía đã đưa ra những giải pháp thiết thực.

Tiến sĩ Kongkiat Opaswongkarn (Tập đoàn Asia Plus) nhấn mạnh nhu cầu đầu tư vào hạ tầng logistics và công nghệ quản trị chuỗi cung ứng để tối ưu hóa dòng chảy thương mại.

Ông Suriyan Vichitlekarn (Viện Mê Công) kêu gọi thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế xanh và phát triển bền vững, một xu thế tất yếu toàn cầu.

Từ góc nhìn thực tiễn, ông Huỳnh Trung Nam (Imperial Group) chỉ ra tiềm năng khổng lồ của thị trường Đông Bắc Thái Lan nhờ sự tương đồng về văn hóa và thói quen tiêu dùng, mở ra cơ hội cho hàng hóa và dịch vụ Việt.

Bà Chu Khánh Linh (Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ) đề xuất hình thành các chuỗi liên kết du lịch xuyên biên giới, kết nối các điểm đến của Việt Nam và Thái Lan để nâng cao sức cạnh tranh và giá trị thương hiệu chung.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn, Trưởng ban tổ chức, khẳng định trong phát biểu tổng kết: “Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiên phong kiến tạo chuỗi giá trị xuyên biên giới, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng ASEAN và nâng tầm vị thế quốc gia".

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Thái - Việt phát biểu tại Khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Việc chọn Udon Thani làm điểm đến cho sự kiện mang ý nghĩa chiến lược. Như Tỉnh trưởng Rachan Sunhua chia sẻ, đây là địa bàn có vị trí chiến lược trong tiểu vùng sông Mekong, là cửa ngõ kết nối Lào, Việt Nam và miền Nam Trung Quốc, đặc biệt với hệ thống đường sắt cao tốc đang được hình thành.

Điều này biến nơi đây thành một trung tâm logistics lý tưởng cho các chuỗi giá trị mà doanh nghiệp hai nước cùng xây dựng. Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 - Phiên Thái Lan đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy “hội nhập” sang “kiến tạo” và “dẫn dắt” các chuỗi giá trị khu vực.

Với tinh thần “Bản lĩnh – Đổi mới – Hội nhập – Kiến tạo giá trị Việt”, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang tự tin viết nên một chương mới trong hành trình “Go Global” của mình./.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa tại chương trình. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)