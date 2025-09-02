Tỉnh trưởng Udon Thani-Thái Lan chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ông Rachan Soonhua, Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani đã dẫn đầu đoàn cấp cao chính quyền tỉnh Udon Thani, Thái Lan đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc mừng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn.

Cùng tham gia đoàn, có Phó Tỉnh trưởng Nathapol Withee và nhiều cán bộ lãnh đạo sở, ngành tỉnh Udon Thani. Trong không khí ấm tình hữu nghị, Tỉnh trưởng Rachan Soonhua chúc mừng những thành tựu to lớn, ý nghĩa của Việt Nam trong suốt 80 năm qua, và bày tỏ vui mừng trước quan hệ Việt Nam-Thái Lan được nâng tầm “Đối tác chiến lược toàn diện”, thể hiện mạnh mẽ tinh thần hữu nghị, hợp tác cũng như quan hệ ngày càng gắn bó, nghĩa tình giữa nhân dân hai nước.

Đoàn chính quyền tỉnh Udon Thani, Thái Lan dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Dịp này, Tỉnh trưởng Rachan Soonhua cảm ơn Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh đã tin tưởng, có sáng kiến lựa chọn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Udon Thani.

Tỉnh trưởng Rachan Soonhua nhấn mạnh đây là vinh dự và là cơ hội tốt để Udon Thani thể hiện thiện chí hợp tác với Việt Nam trong nhiều hoạt động cụ thể, như diễn đàn doanh nghiệp “Tăng cường hợp tác Việt Nam-Thái Lan trong kỷ nguyên mới”, “Hội chợ hàng hóa Việt Nam – Đông Bắc Thái Lan” hay “Phiên đối thoại chuyên đề Go Global - Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025” lần đầu tiên tổ chức tại Udon Thani, Thái Lan.

Hai bên trao đổi kế hoạch phối hợp công tác, đặc biệt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh bày tỏ cảm ơn chân thành về sự quan tâm, cử chỉ nghĩa tình của Tỉnh trưởng Rachan Soonhua và các lãnh đạo tỉnh Udon Thani, cũng như về công tác phối hợp tích cực đóng góp vào thành công của chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam do Tổng lãnh sự quán tổ chức. Đặc biệt, việc Tỉnh trưởng Rachan Soonhua phát biểu chúc mừng các sự kiện ngoại giao kinh tế thể hiện sự ủng hộ đáng quý và thiện chí hợp tác góp phần tăng cường thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh đón chào Tỉnh trưởng Rachan Soônhua tại Tổng lãnh sự quán. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh và Tỉnh trưởng Rachan Soonhua cùng trao đổi nhiều kế hoạch phối hợp công tác trong thời gian tới, đặc biệt các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2026) với vai trò tích cực của cộng đồng kiều bào tại Thái Lan nói chung, Udon Thani nói riêng.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh cũng trân trọng trao tặng Tỉnh trưởng Rachan Soonhua và Phó Tỉnh trường Nathapol Withee cuốn sách “Bác Hồ ở Thái Lan” bản song ngữ Thái-Việt và khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Thái Lan./.