Dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đông Bắc Thái Lan qua triển lãm hữu nghị

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan, phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức triển lãm “Hồ Chí Minh - Biểu tượng thời đại: Cầu nối hữu nghị Việt Nam-Thái Lan."

Triển lãm diễn ra tại Trung tâm VT Namnueng ở tỉnh Udon Thani - một trong những địa danh lịch sử ở Đông Bắc Thái Lan từng lưu dấu chân Bác Hồ trong hành trình hoạt động cách mạng tìm đường cứu nước gần 100 năm về trước.

Triển lãm gồm hơn 200 tư liệu, tài liệu hình ảnh in trên 80 tấm pano khổ lớn, được chia làm 5 nội dung chính: Hành trình tìm đường cứu nước và dấu ấn tại Thái Lan; Lãnh đạo giải phóng dân tộc, kiến tạo nền độc lập (1930-1945); Lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc (1945-1969); Hồ Chí Minh với tình đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan; và Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế và cộng đồng Việt tại Thái Lan.

Trong số này có những tư liệu lần đầu được công bố nhằm làm sáng tỏ hơn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó góp phần tôn vinh và ghi nhận những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đối với nhân dân thế giới.

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết Khu di tích chọn Thái Lan để khai mạc cuộc triển lãm để qua đó góp phần tuyên truyền về cuộc đời vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Thái Lan, bạn bè quốc tế và kiều bào tại Thái Lan. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên để xây dựng đất nước Việt Nam ngày một phát triển.

Nhiều kiều bào đã không khỏi bùi ngùi xúc động khi xem lại những hình ảnh tư liệu về người thanh niên Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc trên hành trình tìm đường cứu nước (1911-1930), những địa điểm, di tích, nơi Người từng dừng chân, sinh hoạt với cộng đồng Việt tại các địa phương Thái Lan vào những năm 1928-1929 của thế kỷ trước, trong đó có tỉnh Udon Thani.

Đặc biệt bên lề cuộc triển lãm, đoàn công tác Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức cuộc gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tìm và mời các gia đình, nhân chứng từng liên quan đến hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan để nghe thông tin tư liệu lịch sử, xác minh tài liệu, hiện vật.

Bà Nguyễn Thị Xuân Oanh - một việt kiều tại Udon Thani bồi hồi ngắm bức ảnh tư liệu về Bác Hồ tại triển lãm. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Xuân Oanh, một kiều bào tham dự cuộc gặp, đã kể lại câu chuyện bà được nghe từ cụ bà Ngoét - từng nấu cơm cho một người mà bà không biết đó là ai. Nhiều năm sau khi Việt Nam giành được độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời, người ta mang ảnh đến, bà cụ mới giật mình nhận ra người mà bà từng nhiều lần nấu cơm chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ký ức mộc mạc ấy đã để lại trong cụ Ngoét niềm xúc động khôn nguôi và đến hôm nay người nghe vẫn rất xúc động bởi sự giản dị, gần gũi của Người.

Bà Oanh tự hào khi bản thân là Việt kiều Thái Lan, dù ở xa Tổ quốc nhưng vẫn luôn luôn đóng góp cho công cuộc kháng chiến, cũng như công cuộc xây dựng đất nước.

Theo bà, việc tổ chức cuộc gặp gỡ nhân chứng lần này có ý nghĩa đặc biệt, bởi không chỉ khơi dậy ký ức lịch sử mà còn tiếp thêm niềm tự hào cho thế hệ con cháu, để họ thấy rõ đóng góp của cha ông và tiếp tục gắn bó, cống hiến cho cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan.

Sau triển lãm, toàn bộ số pano ảnh tư liệu này sẽ được chuyển đến trưng bày tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Nakhon Phanom để bà con kiều bào, cũng như bạn bè Thái Lan và quốc tế có thể tìm hiểu và biết thêm về Bác Hồ, cũng như mối quan hệ hữu nghị gắn bó lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam-Thái Lan./.

