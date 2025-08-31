Người Việt tại Singapore tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong các ngày 29/8 và 31/8, đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và các cơ quan bên cạnh, và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đã đến dâng hoa tượng Bác tại Bảo tàng Văn minh châu Á.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa hòa cùng không khí tưng bừng tại quê hương, nhắc nhở thế hệ sau ghi nhớ công lao đấu tranh và xây dựng đất nước của thế hệ cha anh đi trước, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ dâng hoa tượng Bác, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhắc lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Đại sứ, đây là dịp để tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã mang lại sự giải phóng dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, tạo tiền đề cho những bước phát triển vượt bậc để đất nước có cơ đồ, vị thế như ngày nay.

Trên nền tảng được vun đắp qua nhiều thế hệ, Đại sứ khẳng định quan hệ Việt Nam-Singapore đang ở giai đoạn tốt nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Đại sứ nhấn mạnh hoạt động dâng hoa vừa thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn," vừa là dịp để hun đúc tình cảm, sự nhiệt huyết, kiên định để quan hệ Việt Nam-Singapore cũng như vị thế của Việt Nam ngày càng vững mạnh trên trường quốc tế.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người tham dự lễ dâng hoa đã dành 1 phút mặc niệm.

Trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động, Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore cũng thành kính dâng hoa tượng Bác để thể hiện tình cảm của mình với vị Cha già của dân tộc. Những đóa hoa sen thơm ngát được Ban Liên lạc Cộng đồng chuẩn bị để cùng dâng lên Bác.

Anh Nguyễn Hoàng Phan - đại diện Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, cho biết năm nay là năm đặc biệt nên cộng đồng đến dâng hoa tượng Bác rất đông. Đây cũng là dịp để gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí dân tộc, tinh thần trách nhiệm cùng hướng về quê hương, đất nước.

Trải qua 80 năm Việt Nam xây dựng và trưởng thành, Bản Tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử vẫn là di sản bất diệt của dân tộc.

Chia sẻ cảm nghĩ về vai trò và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Việt Nam, Giáo sư Bilveer Singh, Phó trưởng Khoa Khoa học Chính trị- Đại học Quốc gia Singapore, cho biết: “Tôi nghĩ nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của Việt Nam, từ cái tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tướng lĩnh, nhà lãnh đạo đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước, Việt Nam có thể trở thành hình mẫu, một tấm gương sáng về ý chí và tiềm năng. Làm thế nào để tránh chiến tranh, làm thế nào để thắng chiến tranh, làm thế nào để hiệu triệu người dân tham gia vào một cuộc chiến mới là cuộc chạy đua phát triển kinh tế với khát khao chiến thắng mãnh liệt. Việt Nam có thể làm được và làm hình mẫu cho thế giới."

Với quyết tâm chính trị và lộ trình phát triển rõ ràng, Việt Nam đang tiếp tục vững bước tiến vào kỷ nguyên mới trong niềm tin ở cả trong và ngoài nước về một hình mẫu vươn mình thành công thời gian tới./.

Du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tự hào về thành tựu của đất nước Du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc khẳng định khát vọng của thế hệ trẻ trong việc tiếp tục góp sức xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.