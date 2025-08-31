Du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tự hào về thành tựu của đất nước

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), phóng viên TTXVN tại Trung Quốc đã ghi nhận chia sẻ của các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc về những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua, cũng như kỳ vọng và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Các du học sinh đều bày tỏ niềm tự hào trước những bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Nguyễn Quốc Tú, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho biết: “Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại và giáo dục. Tốc độ tăng trưởng ổn định, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, vị thế đất nước trên trường quốc tế cũng ngày càng được khẳng định. Sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam đang ngày càng hội nhập và tiếp cận nhanh chóng với tri thức toàn cầu. Đây chính là nền tảng vững chắc để đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.”

Cùng quan điểm trên, Nguyễn Thị Lan Anh - nghiên cứu sinh Thạc sỹ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thiên Tân - bày tỏ tự hào: “Em cảm thấy rất tự hào khi nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước mình. Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế, không chỉ về kinh tế mà còn trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, thể thao hay công nghệ. Đặc biệt, em rất ấn tượng với sự chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số và sáng tạo. Những thành quả đó là minh chứng rõ ràng cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cũng như tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn dân tộc. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng em tin rằng sự đoàn kết, kiên cường của người Việt chính là yếu tố quan trọng giúp chúng ta đạt được những kết quả đáng tự hào như ngày hôm nay.”

Hướng tới tương lai, Nguyễn Quốc Tú kỳ vọng đất nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế tri thức dựa trên công nghệ và nhân lực chất lượng cao, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Trong khi đó, Lan Anh mong Việt Nam giữ vững đà phát triển bền vững, đầu tư mạnh vào giáo dục, khoa học-công nghệ và tạo cơ hội để thế hệ trẻ trong và ngoài nước phát huy năng lực.

Nguyễn Thục Anh, nghiên cứu sinh Trường Sư phạm Thủ đô, bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ trở thành hình mẫu phát triển bền vững, tận dụng tốt cơ hội từ khoa học công nghệ, kinh tế xanh và kinh tế tri thức để bứt phá về mọi mặt.

Các lưu học sinh đều nhấn mạnh việc học tập ở nước ngoài không chỉ là cơ hội phát triển bản thân mà còn là trách nhiệm đóng góp cho quê hương.

Nguyễn Quốc Tú khẳng định: “Em cho rằng trách nhiệm của mỗi du học sinh không chỉ học tập tốt mà còn là cầu nối văn hóa và tri thức giữa Việt Nam và thế giới. Bản thân em luôn cố gắng tích lũy kiến thức, trau dồi kỹ năng, giữ gìn hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Sau khi học xong, em mong muốn trở về đóng góp cho lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là trong đào tạo ngôn ngữ và giao lưu quốc tế. Dù ở đâu, em luôn ghi nhớ mình là người Việt Nam và sự phát triển của đất nước chính là động lực để em phấn đấu mỗi ngày.”

Với Nguyễn Lan Anh, việc học hành nghiêm túc, tích lũy kỹ năng và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt là cách thiết thực để đóng góp cho đất nước, không nhất thiết là điều quá lớn lao mà có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, miễn là luôn giữ tâm huyết và hướng về Tổ quốc.

Trong khi đó, Nguyễn Thục Anh muốn quan sát, học hỏi các mô hình giáo dục tiên tiến để vận dụng phù hợp vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Thục Anh nói: “Sau khi hoàn thành chương trình học, em mong muốn trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, bởi em tin rằng đầu tư cho con người chính là đầu tư cho tương lai đất nước. Dù ở bất cứ đâu, em luôn coi việc đóng góp cho Tổ quốc là lẽ tự nhiên của một người trẻ mang trong mình niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến.”

Những chia sẻ của các du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc thể hiện niềm tự hào về những thành tựu đất nước đã đạt được, đồng thời khẳng định khát vọng của thế hệ trẻ trong việc tiếp tục góp sức xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới./.