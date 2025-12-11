Khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt-Trung lần thứ 17

Ngày 11/12, tại phường Móng Cái 1, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh và Ban Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1 phối hợp với thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) và các Sở, ban ngành của tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt-Trung lần thứ 17 năm 2025 (Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc).

Đây là hoạt động thuộc Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2025, với chủ đề “Hợp tác ngành nghề - Hợp lực phát triển.”

Hội chợ có sự tham gia của trên 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, các nước ASEAN, các tổ chức hiệp hội ngành hàng Việt Nam; tổ chức xúc tiến thương mại-du lịch-đầu tư trong nước và nước ngoài. Trong đó, phía Trung Quốc có 62 gian hàng tiêu chuẩn và 2 khu triển lãm thành tựu kinh tế xã hội.

Phía Việt Nam có trên 250 gian hàng tiêu chuẩn của 162 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh/thành phố trong nước và 3 khu triển lãm thành tựu kinh tế xã hội, quảng bá giới thiệu sản phẩm và tiềm năng thế mạnh địa phương.

Du khách và người dân tham quan và mua sắm tại gian hàng trà hoa vàng của Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra các hoạt động nổi bật: Hoạt động triển lãm trưng bày thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; Triển lãm sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu Quảng Ninh, giao lưu kinh tế, giới thiệu quảng bá, sản phẩm hàng hoá tại Hội chợ; Diễn đàn xúc tiến đầu tư, hợp tác ngành nghề 2025; Hát đối trên sông biên giới Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc); Chạy giao lưu hữu nghị quốc tế Việt-Trung lần thứ 3 năm 2025 và một số hoạt động xúc tiến thương mại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Qua 16 kỳ tổ chức Hội chợ, đến nay Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt-Trung không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên của khu vực biên giới, mà còn là diễn đàn hợp tác toàn diện về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa nhân dân giữa địa phương biên giới, có tầm ảnh hưởng rộng khắp đến nhiều địa phương của Việt Nam và Trung Quốc đặc biệt là các tỉnh/thành phố Tây Nam, Trung Quốc.

Hội chợ có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp của hai nước Việt Nam và Trung Quốc; phát huy được vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp hai bên với chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, hai tỉnh, khu Quảng Ninh và Quảng Tây.

Du khách và người dân tham quan và mua sắm tại gian hàng phía Trung Quốc. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Hội chợ nhằm mở rộng quan hệ hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo cơ hội và điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu, giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp đồng thương mại, du lịch và xúc tiến đầu tư nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển; kết nối tiêu thụ hàng hóa, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Đồng thời, tăng cường quan hệ láng giềng, hữu nghị tại các địa phương biên giới phát triển thị trường, thu hút xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, tạo môi trường kinh doanh ổn định lâu dài tại khu vực biên giới cửa khẩu và kích cầu hoạt động mua sắm cuối năm.

Hội chợ được tổ chức quy mô, nội dung phong phú và sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước, Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt-Trung năm 2025 hứa hẹn sẽ trở thành một điểm hẹn thương mại quốc tế mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư và giao lưu kinh tế.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu tham dự hội chợ đã cùng nhấn nút khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt-Trung lần thứ 17 năm 2025 và tham quan các gian hàng tại Hội chợ đồng thời tham gia các hoạt động theo chương trình Hội chợ./.

