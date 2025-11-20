Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung: Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư

Sáng 20/11, tại tỉnh Lào Cai, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Ủy ban Hội Xúc tiến Thương mại quốc tế Trung Quốc, phân hội tỉnh Vân Nam và châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam-Trung Quốc) tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung lần thứ 25, năm 2025 với chủ đề “Lào Cai và Vân Nam-Kết nối và phát triển."

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung được tổ chức luân phiên thường niên giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đây là hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ Nguyễn Thành Sinh khẳng định qua 24 lần tổ chức, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung đã phát triển mở rộng quy mô và chất lượng, trở thành một thương hiệu uy tín, nền tảng giao thương không thể thiếu trong hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu giữa hai bên.

Hội chợ xúc tiến thành công hàng nghìn hợp đồng kinh tế, góp phần quan trọng vào việc đưa kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai tăng trưởng vượt bậc, củng cố vị thế là cửa ngõ giao thương chiến lược của Việt Nam với thị trường Tây Nam Trung Quốc. Đồng thời, hội chợ góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, củng cố niềm tin giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai tỉnh.

Phát biểu tại hội chợ, bà La Bình - Phó Bí thư Châu uỷ Hồng Hà, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tin tưởng rằng với sự nỗ lực chung của chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, hội chợ lần này sẽ trở thành “cây cầu kết nối lòng người," “chuyến xe thuận lợi” giúp nhiều doanh nghiệp tìm thấy cơ hội hợp tác rộng mở, cùng nhau xây dựng Hội chợ Thương mại biên giới thành thương hiệu hội chợ quốc tế có sức lan tỏa đến các nước Nam Á và Đông Nam Á.

Sự kiện góp phần vào việc xây dựng tuyến biên giới phát triển mẫu mực của cộng đồng cùng chia sẻ tương lai Trung-Việt với phương châm “quan hệ hữu nghị, kinh tế thịnh vượng, biên giới ổn định, nhân dân gắn bó."

Hội chợ năm nay diễn ra từ ngày 19-24/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai với quy mô gần 700 gian hàng; trong đó có trên 500 gian hàng tiêu chuẩn và 8 khu trưng bày triển lãm đặc biệt, thu hút sự tham gia của 22 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 170 doanh nghiệp Trung Quốc, 11 doanh nghiệp từ 8 quốc gia.

Người dân tham quan các gian hàng tại hội chợ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hội chợ có nhiều điểm nổi bật như: Các sản phẩm nông lâm, thuỷ sản đa dạng, phong phú, chất lượng cao; triển lãm công nghệ AI; khu vực Megalive bán hàng trực tuyến; khu triển lãm “Lào Cai-Trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, ASEAN và Vùng Tây Nam, Trung Quốc”; Khu triển lãm “Lào Cai và Vân Nam-Kết nối và phát triển."

Đây không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên của khu vực biên giới mà còn là diễn đàn hợp tác toàn diện về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa các địa phương hai nước, qua đó, tạo cơ hội quan trọng để giới thiệu tiềm năng kinh tế, đầu tư của mỗi nước, giúp doanh nghiệp các bên gặp gỡ đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và cùng có lợi, cùng phát triển.

Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời, tinh thần hợp tác ngày càng được nâng cao và không ngừng phát triển mạnh mẽ.

Với 182km đường biên giới và vị trí chiến lược trên tuyến Hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, Lào Cai từng bước xây dựng tỉnh trở thành cửa ngõ quan trọng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam-Trung Quốc.

Mỗi kỳ hội chợ đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, văn hóa du lịch và đầu tư giữa hai nước./.

