Mở thêm cánh cửa mới thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong những ngày này, việc Việt Nam thành lập Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc không chỉ là một sự kiện quan trọng đối với ngành ngoại giao, mà còn là dấu mốc quan trọng có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ và là minh chứng cho triển vọng hợp tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới.

Việc Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh đi vào hoạt động sẽ là bước tiến thực chất, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung của lãnh đạo cấp cao hai nước tại 3 Tuyên bố chung nhân các chuyến thăm song phương cấp nhà nước từ năm 2023 trở lại đây.

Chia sẻ ý nghĩa của sự kiện quan trọng này, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long đề cập đến tiềm năng hợp tác giữa các địa phương của hai nước cũng như định hướng hoạt động của Tổng Lãnh sự quán trong thời gian tới.

Theo Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long, đây là lần đầu tiên Chính phủ Việt Nam đặt cơ quan đại diện ngoại giao tại khu vực miền Tây Trung Quốc, khu vực có tiềm năng rất lớn trong hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Tổng Lãnh sự quán có phạm vi khu vực lãnh sự là thành phố Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên, đều là các địa phương có tầm quan trọng chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung Quốc nói riêng và trong hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc nói chung.

Thành phố Trùng Khánh được Trung Quốc định vị là trụ cột của Chiến lược phát triển miền Tây, giao điểm của Vành đai kinh tế sông Trường Giang, là cửa ngõ kết nối toàn cầu trên đất liền với ưu tiên phát triển kinh tế chất lượng cao.

Trong khi đó, tỉnh Tứ Xuyên được định hướng trở thành địa phương có mô hình phát triển xanh, cân bằng, là lá chắn sinh thái quốc gia và là trung tâm quảng bá văn hóa, du lịch Trung Quốc, có vai trò đầu tàu công nghệ cao, thủ phủ phát triển công nghiệp bán dẫn.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 8% trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số tới năm 2030, đồng thời tích cực triển khai các Nghị quyết quan trọng của Trung ương về cải cách thể chế, hội nhập quốc tế, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, việc tăng cường hợp tác với khu vực Tây Nam Trung Quốc - hiện đóng góp trên 10% tổng kim ngạch thương mại hai nước - sẽ mở ra cơ hội hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong các thế mạnh của Trùng Khánh và Tứ Xuyên mà Việt Nam đang có nhu cầu như xây dựng mạng lưới vận tải, logistics hiện đại, kết nối hạ tầng thông suốt, phát triển công nghệ cao, sản xuất công nghiệp, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, phát triển năng lượng tái tạo, du lịch bền vững, đào tạo nguồn nhân lực.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với Trùng Khánh và Tứ Xuyên, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long cho rằng Trùng Khánh và Tứ Xuyên là trọng điểm về kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục của khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Với quy mô kinh tế năm 2024 đạt 1.350 tỷ USD, chiếm trên 7% tổng GDP của Trung Quốc, Trùng Khánh và Tứ Xuyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn tốc độ bình quân cả nước.

Trong đó, với vị trí nằm ở điểm kết nối chiến lược “Vành đai và Con đường” và vành đai kinh tế sông Trường Giang, thành phố Trùng Khánh có lợi thế tự nhiên về vận tải liên vận 4 phương thức: đường bộ-đường sắt-đường thủy-đường hàng không; có hệ thống logistics kết nối nội địa với 72 thành phố tại 18 tỉnh của Trung Quốc, đồng thời tiếp cận 538 cảng tại 125 quốc gia và khu vực trên toàn cầu.

Trên cơ sở nền kinh tế Việt Nam có độ mở tương đối lớn, các địa phương của Việt Nam có điều kiện tận dụng, phát huy hiệu quả lợi thế gần gũi về địa lý, tăng cường kết nối về cơ sở hạ tầng với Trùng Khánh và Tứ Xuyên để từng bước thâm nhập sâu hơn, thuận lợi hơn vào thị trường Trung Quốc, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sang thị trường khu vực châu Âu.

Thực tiễn cho thấy so với vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang châu Âu bằng đường thủy, vận tải đường sắt qua khu vực Tây Nam Trung Quốc có chi phí tương đương song thời gian vận chuyển có thể rút ngắn xuống còn 1/3.

Bên cạnh đó, nền kinh tế hai địa phương đều có thế mạnh bổ trợ cho các ngành kinh tế của Việt Nam. Trùng Khánh và Tứ Xuyên với công nghiệp phát triển, tập trung vào nghiên cứu và phát triển (R&D) và sản xuất công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất ô tô, pin xe điện, linh kiện điện tử, chíp - bán dẫn, Vì vậy, không chỉ các địa phương mà cả các doanh nghiệp của Việt Nam cũng sẽ có điều kiện tiếp cận với các công nghệ mới, hiện đại.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược không ngừng đi vào chiều sâu, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long cho rằng tiềm năng hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với Trùng Khánh và Tứ Xuyên là rất lớn, phạm vi hợp tác toàn diện với nhiều dư địa.

Bám sát chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xác định ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế đất nước là nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Lãnh sự quán sẽ chủ động tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm có giá trị của hai địa phương này tới các tỉnh thành của Việt Nam trên các lĩnh vực liên quan như kinh tế thương mại, văn hóa du lịch, quy hoạch đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng mang tính kết nối liên vùng, liên địa phương…; đồng thời tích cực kết nối, thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc giao lưu hữu nghị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Việt Nam và Trùng Khánh, Tứ Xuyên.

Chia sẻ về những hoạt động nhằm thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa hai nước nhân Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh là một Cơ quan đại diện mới được thành lập, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long cho biết năm 2025 là dấu mốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (1950-2025), cũng là năm được Lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung.

Trên cơ sở xác định những thế mạnh của Trùng Khánh, Tứ Xuyên về văn hóa giáo dục, du lịch… cũng như những lợi thế so sánh của Việt Nam trên những lĩnh vực liên quan, Tổng Lãnh sự quán sẽ tích cực triển khai một số kế hoạch như:

Một là, tích cực thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật, lịch sử giữa người dân, giới học giả, nghiên cứu sinh hai nước trên cơ sở Việt Nam và Trung Quốc đều có văn hóa đậm đà bản sắc, có nền ẩm thực phong phú, nghệ thuật đa dạng, có nhiều nét tương đồng và cả nét riêng độc đáo.

Bên cạnh đó, thành phố Trùng Khánh còn là nơi Bác Hồ đã từng hoạt động cách mạng trong giai đoạn trước năm 1945; di tích phòng làm việc của Bác được chính quyền sở tại coi trọng và lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Hồng Nham, là địa chỉ đỏ quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Hai là, đẩy mạnh kết nối với cơ quan chuyên trách về giáo dục của chính quyền sở tại, các trường đại học và cơ sở giáo dục có uy tín tại Trùng Khánh, Tứ Xuyên, nhất là trong các lĩnh vực như y khoa, điện tử, kỹ thuật, xây dựng, Trí tuệ Nhân tạo (AI)…, qua đó thúc đẩy xây dựng các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, cấp học bổng, cũng như tạo các điều kiện cần thiết thuận lợi cho việc sinh sống, học tập của lưu học sinh Việt Nam ở khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Ba là, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức các hoạt động quảng bá tiềm năng du lịch, danh lam thắng cảnh của Việt Nam tới du khách Trùng Khánh, Tứ Xuyên, đặc biệt trong bối cảnh hai địa phương này đều nằm sâu trong đất liền, không có đường bờ biển; đồng thời kiên trì đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bám sát các quy định của pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong cấp phát giấy tờ xuất nhập cảnh Việt Nam đối với du khách sở tại.

Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long khẳng định, trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục tìm hiểu, khai phá và hiện thực hóa tiềm năng hợp tác thành các kết quả cụ thể, trong đó có các trọng tâm thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông, logistics, đẩy mạnh hợp tác, học hỏi kinh nghiệm phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thúc đẩy doanh nghiệp, địa phương Việt Nam hợp tác với các doanh nghiệp, địa phương Trung Quốc; thúc đẩy thiết lập các thành phố kết nghĩa, tăng cường trao đổi thương mại, tăng lưu lượng hàng hóa Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân… tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc./.

