Nhật Bản phát triển “bình chữa cháy di động” cho pin lithium-ion

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản giới thiệu thiết bị dạng hộp chứa amoni phosphat dùng để lưu trữ, thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn pin lithium-ion, có khả năng cô lập và dập lửa khi pin bốc cháy.

Một cục sạc dự phòng bị cháy trong một thí nghiệm tái hiện tai nạn pin lithium-ion. ((Nguồn: Kyodo)
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Nagoya ở Nhật Bản đã phát triển thiết bị di động dùng để lưu trữ, thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn pin lithium-ion, trong bối cảnh số vụ cháy nổ liên quan đến loại pin này đang gia tăng.

Nhóm nghiên cứu do ông Norikazu Ishigaki - Trợ lý giáo sư Đại học Nagoya - dẫn đầu phối hợp với các công ty liên quan đặt mục tiêu thương mại hóa thiết bị dạng hộp, được mô tả như một “bình chữa cháy di động,” vào tháng 4/2026.

Thiết bị chứa amoni phosphat, loại hóa chất được sử dụng rộng rãi trong các bình chữa cháy thông thường.

Nếu pin lithium-ion bốc cháy bên trong thiết bị, ngọn lửa sẽ được khống chế trong hộp, ngăn nhiệt thoát ra ngoài và tránh lây lan.

Công nghệ này được phát triển trong bối cảnh các vụ cháy nổ pin dự phòng xảy ra ở nơi công cộng gia tăng mạnh trong những năm gần đây, làm dấy lên lo ngại về tính an toàn và kêu gọi áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

Pin lithium-ion, thường được sử dụng trong bộ sạc dự phòng và các trạm năng lượng di động, có thể bốc cháy nếu quá nóng do va đập, phơi trực tiếp dưới ánh nắng hoặc nhiệt sinh ra trong quá trình sạc.

Mặc dù loại pin này phải được thu gom theo quy định của chính quyền địa phương, song nhiều sản phẩm vẫn bị vứt bỏ không đúng cách, dẫn tới hàng loạt vụ cháy nổ được ghi nhận trên xe thu gom rác hoặc tại các điểm xử lý ở Nhật Bản.

Nhóm nghiên cứu đã kiểm chứng hiệu quả của thiết bị thông qua thử nghiệm cùng lực lượng cứu hỏa, chính quyền địa phương và các công ty vận tải, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn thương mại hóa sản phẩm trên thị trường.

Ông Ishigaki, chuyên nghiên cứu thiết kế vật liệu, chia sẻ: “Điều quan trọng là phải thiết lập phương pháp an toàn để lưu trữ và xử lý pin lithium-ion,” đồng thời lưu ý không phải người tiêu dùng nào cũng thải bỏ chúng đúng cách./.

