Lãnh đạo Mỹ, Ấn Độ điện đàm, thảo luận vấn đề eo biển Hormuz

Ngày 24/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành điện đàm, trong đó thảo luận tầm quan trọng của việc duy trì tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor đưa ra thông báo trên và cho biết hai bên đã thảo luận về tình hình ở Trung Đông, trong đó đặc biệt là vấn đề khai thông eo biển Hormuz.

Cùng ngày, phát biểu trước Thượng viện Ấn Độ, Thủ tướng Modi khẳng định nước này đang tăng cường nỗ lực ngoại giao và điều hành kinh tế nhằm ứng phó toàn diện với tác động lan rộng của xung đột tại Tây Á, vốn đã kéo dài hơn 3 tuần và gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Thủ tướng Modi nhấn mạnh xung đột đã làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận tải chiến lược, đặc biệt là eo biển Hormuz - huyết mạch năng lượng toàn cầu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ, khí đốt, phân bón và hàng hóa thiết yếu của Ấn Độ.

Tình trạng nhiều tàu thuyền, trong đó có thủy thủ Ấn Độ, gặp khó khăn khi lưu thông tại khu vực càng làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, Ấn Độ đã đẩy mạnh tiếp xúc ngoại giao với các bên liên quan, bao gồm các nước vùng Vịnh, Iran, Israel và Mỹ, nhằm thúc đẩy giảm leo thang căng thẳng, khôi phục hoạt động hàng hải và bảo đảm an toàn cho các tuyến thương mại quốc tế.

New Delhi cũng kiên quyết phản đối các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự và hệ thống năng lượng.

Song song với nỗ lực đối ngoại, Chính phủ Ấn Độ triển khai hàng loạt biện pháp trong nước nhằm củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế, bao gồm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng (từ 27 lên 41 quốc gia), tăng cường dự trữ dầu chiến lược (trên 5,3 triệu tấn và tiếp tục mở rộng), duy trì nguồn cung xăng dầu, khí đốt và phân bón, cũng như bảo đảm ổn định thị trường nội địa.

Chính phủ cũng thành lập các nhóm công tác liên bộ và nhóm đặc trách về chuỗi cung ứng, năng lượng và lạm phát nhằm kịp thời xử lý các rủi ro phát sinh.

Các biện pháp bảo vệ an sinh xã hội, hỗ trợ nông dân và kiểm soát đầu cơ, tích trữ hàng hóa thiết yếu cũng được đẩy mạnh trong bối cảnh áp lực giá cả gia tăng.

Thủ tướng Modi cho biết bảo vệ lợi ích và an toàn của gần 10 triệu công dân Ấn Độ tại khu vực vùng Vịnh là ưu tiên hàng đầu, đồng thời thông tin hơn 375.000 công dân đã được hỗ trợ trở về nước an toàn kể từ khi xung đột bùng phát.

Khẳng định nền tảng kinh tế vững chắc và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ trung ương và các bang, Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ sẽ kiên trì cách tiếp cận “toàn chính phủ,” kết hợp ngoại giao, điều hành kinh tế và tăng cường tự chủ chiến lược, nhằm giảm thiểu tác động trước mắt và nâng cao khả năng ứng phó với các cú sốc toàn cầu trong dài hạn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với các đối tác từ nhiều quốc gia vào tối 23/3 và nhấn mạnh rằng nỗ lực ngoại giao vẫn là cách duy nhất để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn toàn diện trong khu vực.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong các cuộc điện đàm, các nhà ngoại giao từ Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Pháp, Cộng hòa Cyprus, cũng như Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, đã thảo luận về các cách thức để giảm leo thang căng thẳng và khôi phục ổn định, an ninh trong khu vực.

Các bên đã thảo luận về các cuộc đàm phán có thể xảy ra giữa Mỹ và Iran, đồng thời cho rằng đối thoại là đảm bảo thực sự để tránh leo thang xung đột.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ nước này mong muốn tiếp tục phối hợp và tham vấn với các đối tác Arập, khu vực và quốc tế trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Ngoại trưởng Abdelatty tái khẳng định cam kết của Ai Cập trong việc thúc đẩy mọi sáng kiến nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời nhắc lại lập trường của nước này về việc ủng hộ đối thoại và ngoại giao để duy trì ổn định khu vực và quốc tế./.

Xung đột tại Trung Đông: Thúc đẩy nỗ lực điều phối hàng hải qua eo biển Hormuz Iran đang áp dụng cơ chế phối hợp riêng với các tàu không liên quan đến Mỹ, Israel để đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz; việc lưu thông vẫn được duy trì nhưng phải theo sự điều phối của Iran.