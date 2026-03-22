Nhật Bản: TEPCO nối lại phát điện tại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa

Ngày 22/3, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã khôi phục hoạt động phát và truyền tải điện tại một lò phản ứng hạt nhân ở miền Trung Nhật Bản.

Quyết định này được đưa ra sau khi công ty hoàn tất việc thay thế một bộ phận kim loại bị nứt - nguyên nhân gây ra tín hiệu lỗi khiến lò phản ứng phải tạm dừng hoạt động trước đó.

Đầu tháng này, hệ thống cảnh báo đã kích hoạt do nghi ngờ rò rỉ điện tại lò phản ứng số 6 thuộc tổ hợp điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa (tỉnh Niigata), vốn vừa mới được tái khởi động gần đây.

Sau quá trình kiểm tra, TEPCO kết luận nguyên nhân gây báo động là do một dây dẫn điện kết nối giữa máy phát điện và thiết bị nối đất bị hư hại, chứ không phải do rò rỉ điện.

Theo kế hoạch ban đầu, lò phản ứng này sẽ bắt đầu vận hành thương mại vào ngày 18/3. Tuy nhiên, sau sự cố trên, thời điểm vận hành chính thức đã được lùi sang tháng 4.

Nằm bên bờ biển Nhật Bản, cách Tokyo khoảng 220 km về phía Tây Bắc, lò phản ứng số 6 thuộc tổ hợp Kashiwazaki-Kariwa là đơn vị đầu tiên được TEPCO tái khởi động kể từ sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. Tuy nhiên, quy trình này cũng từng gặp trở ngại.

Hôm 22/1, chỉ 5 giờ sau khi tái khởi động lần đầu tiên sau 15 năm, TEPCO đã phải tạm dừng hoạt động do chuông báo động vang lên trong quá trình rút thanh điều khiển khỏi lò phản ứng này.

Sau khi xử lý các nguyên nhân liên quan hệ thống báo động, trong tháng 2 vừa qua, công ty đã khởi động lại lò phản ứng, bắt đầu phát điện và truyền tải thử nghiệm trước khi lại phải tạm ngừng lần nữa./.

