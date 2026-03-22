Hàn Quốc: 14 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy phụ tùng ôtô ở Daejeon

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin cập nhật từ Cơ quan Cứu hỏa thành phố Daejeon ghi nhận đến sáng sớm 22/3, 14 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn quy mô lớn tại nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô ở phường Munpyeong, quận Daedeok, sau khi 3 nạn nhân mất tích trước đó được tìm thấy đã tử vong.

Trong khoảng thời gian 16-17 giờ ngày 21/2 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể của 3 nạn nhân khác từ tầng 2 bị cháy rụi của nhà máy trong lúc sử dụng thiết bị hạng nặng để thu dọn hiện trường.

Theo thông báo từ Cơ quan Cứu hỏa thành phố Daejeon (miền Trung Hàn Quốc), với phát hiện mới nhất kể trên, toàn bộ 14 người mất tích đã được tìm thấy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn ghi nhận ít nhất 58 người bị thương trong vụ hỏa hoạn, trong đó có 2 hai lính cứu hỏa.

Tổng cộng 170 công nhân đang ở bên trong nhà máy khi đám cháy được trình báo vào khoảng 13 giờ 17 ngày 20/3 (giờ địa phương).

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng giờ ăn trưa, trong lúc nhiều công nhân đang nghỉ ngơi ở khu vực giữa tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà chính.

Khói dày đặc đã chặn các lối thoát hiểm chính. Một số công nhân thậm chí đã nhảy từ cửa sổ xuống đất để thoát thân.

Theo nhà chức trách địa phương, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 10 tiếng 30 phút.

Trước đó, lực lượng cứu hỏa không thể vào bên trong tòa nhà vì lo ngại nó có thể sụp xuống. Công tác chữa cháy cũng gặp khó khăn do khoảng 200kg natri bên trong tòa nhà có thể gây nguy cơ cháy nổ nếu không được xử lý đúng cách.

Ông Kim Seung Ryong - Tổng Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc - cho biết lực lượng chức năng sẽ nỗ lực hết sức để xác định nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn và triển khai các biện pháp để ngăn chặn những thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai.

Nguyên nhân gây cháy hiện chưa được xác định ngay lập tức, nhưng ngọn lửa dường như đã lan nhanh, với lời khai của các nhân chứng cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ.

Lực lượng cứu hỏa nghi ngờ rằng cặn dầu và bụi tích tụ bên trong nhà máy đã góp phần khiến đám cháy lan nhanh.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đến hiện trường vào chiều 21/3 để thị sát công tác cứu hộ và gặp gỡ các gia đình nạn nhân.

Trong khi đó, ông Sohn Ju Hwan - người đứng đầu Tập đoàn Anjeon, ông chủ của nhà máy phụ tùng ôtô gặp nạn - đã gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân và cam kết sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc, cũng như hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Công tác xác nhận danh tính các nạn nhân vẫn đang được triển khai. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào cho thấy có công nhân Việt Nam thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này./.

Hàn Quốc: Cháy nhà máy phụ tùng ôtô, hàng chục người bị thương nặng Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc ngày 20/3 khiến hàng chục người bị thương, theo đó, hơn 70 thiết bị và hơn 240 nhân viên đã được triển khai.