Giá vé máy bay sẽ tiếp tục tăng trong nhiều tháng tới

Theo báo La Tribune của Pháp, giá vé máy bay trên toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian tới, dưới tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu tăng mạnh.

Theo ông Willie Walsh, Tổng giám đốc Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), các hãng hàng không hiện không đủ khả năng tài chính để hấp thụ mức tăng giá dầu, khiến việc điều chỉnh giá vé trở thành xu hướng tất yếu.

Mặc dù ngành hàng không đã phục hồi đáng kể sau đại dịch và đạt doanh thu khoảng 1.000 tỷ USD trong năm 2025, lợi nhuận vẫn ở mức khá thấp, với biên lợi nhuận trung bình chỉ khoảng 4%. Trong bối cảnh đó, bất kỳ biến động nào về chi phí, đặc biệt là nhiên liệu đều có thể gây áp lực lớn lên hoạt động của các hãng bay.

Đáng chú ý, giá nhiên liệu máy bay đã tăng đột biến, từ mức dự báo khoảng 88 USD/thùng lên tới hơn 200 USD. Nguyên nhân chủ yếu đến từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Không chỉ phụ thuộc vào giá dầu thô, nhiên liệu hàng không còn chịu ảnh hưởng từ năng lực lọc dầu toàn cầu vốn đang hạn chế, trong khi tỷ trọng sản xuất loại nhiên liệu này lại tương đối thấp.

Chi phí tăng buộc các hãng hàng không phải chuyển một phần gánh nặng sang hành khách thông qua việc tăng giá vé. Thực tế, nhiều hãng đã bắt đầu điều chỉnh giá trong thời gian gần đây, và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế, ngay cả khi tình hình địa chính trị sớm được cải thiện, thị trường vẫn cần thêm nhiều tuần, thậm chí vài tháng để khôi phục nguồn cung nhiên liệu, khiến giá vé khó có thể giảm ngay.

Trong dài hạn, ngành hàng không được kỳ vọng sẽ dần ổn định trở lại, đặc biệt tại các trung tâm trung chuyển lớn ở Trung Đông như Dubai, Doha hay Abu Dhabi. Những khu vực này vẫn giữ vai trò then chốt trong việc kết nối các châu lục, và nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng sau khi tình hình ổn định.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong ngành vẫn rất gay gắt. Các hãng hàng không châu Âu có thể tận dụng tình hình hiện tại để gia tăng hoạt động trên một số tuyến bay, nhưng khó có thể duy trì lợi thế lâu dài trước các đối thủ mạnh đến từ khu vực vùng Vịnh. Nhu cầu toàn cầu vẫn phụ thuộc lớn vào năng lực vận chuyển của các hãng hàng không Trung Đông.

Bên cạnh đó, một thách thức lớn khác là tình trạng thiếu máy bay do gián đoạn chuỗi cung ứng từ các nhà sản xuất lớn như Airbus và Boeing.

Việc chậm giao máy bay khiến nhiều hãng không thể mở rộng đội bay theo kế hoạch, hạn chế khả năng tăng chuyến và gián tiếp góp phần duy trì giá vé ở mức cao. Theo dự báo, tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều năm tới.

