Thúc đẩy tầm nhìn dài hạn trong hợp tác Liên bang Nga-Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3/2026.

Trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga về ý nghĩa và trọng tâm của chuyến thăm quan trọng này.

- Kính thưa Đại sứ, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tiến hành thành công hai sự kiện chính trị quan trọng, đặt ra những định hướng cho giai đoạn phát triển mới. Xin Đại sứ cho biết về ý nghĩa và bối cảnh của chuyến thăm?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuối tháng 3, cũng như kỳ bầu cử Quốc hội khóa mới.

Có thể nói, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần này diễn ra trong bối cảnh chính trị hết sức quan trọng của Việt Nam. Cả nước chúng ta, Đảng và Chính phủ đặt ra các kế hoạch phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao trên thế giới, cũng như mục tiêu rất cụ thể vào năm 2030, cũng như năm 2045.

Quan trọng nhất là nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chúng ta quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, nhưng cũng không thể thiếu được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có thể nói là của Liên bang Nga.

Trong nhiều năm, Liên bang Nga hiện nay, cũng như trước đây, là một đối tác tin cậy và chân thành của Việt Nam. Và những năm gần đây, quan hệ hai nước cũng diễn ra hết sức mạnh mẽ.

Cụ thể, ví dụ như ngay sau Đại hội Đảng, Tổng thống Vladimir Putin là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên gọi điện chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và cùng Tổng Bí thư chúng ta trao đổi nhiều định hướng lớn phát triển quan hệ hai nước.

Và cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta cử đặc phái viên của Tổng Bí thư, đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung sang để thông báo kết quả Đại hội Đảng và chuyến thăm hết sức thành công.

Như vậy có thể nói, chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Một mặt là để tăng cường củng cố quan hệ hai nước. Mặt thứ hai là để phát huy hơn nữa cơ hội hợp tác quốc tế, như hợp tác với cả Liên bang Nga để ủng hộ cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

- Trong bối cảnh đó, xin Đại sứ chia sẻ về trọng tâm của chuyến thăm cũng như tác động của chuyến thăm đối với việc phát triển hơn nữa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như hợp tác giữa hai nước trong các khuôn khổ quốc tế?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Nhà nước chúng ta đến Liên bang Nga, ngay sau khi chúng ta tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Chuyến thăm mở đầu một loạt sự kiện quan trọng, các cuộc tiếp xúc cấp cao trong năm 2026. Trọng tâm chính của chuyến thăm là tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam-Liên bang Nga, nhất là về quan hệ chính trị, như chúng ta đã biết gần đây, các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ diễn ra thường xuyên và trao đổi nhiều vấn đề lớn.

Chuyến thăm cũng mở rộng hơn nữa hợp tác giữa chúng ta với Liên bang Nga trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, nhất là về đầu tư, năng lượng và dầu khí.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng hết sức nghiêm trọng. Thế nên, tôi tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ mở ra nhiều định hướng lớn với cả hai nước.

Thứ nhất, tăng cường củng cố hơn nữa tiếp xúc chính trị, từ kinh nghiệm của cá nhân tôi cũng như thực tiễn của hai nước gần đây, thì cuộc gặp gỡ của lãnh đạo hai nước có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, vừa nhìn lại quan hệ hai nước, vừa đề ra phương hướng lớn để phát triển trong năm 2026 cũng như sắp tới.

Thứ hai, chúng ta tiếp tục tăng cường duy trì quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Và hai nước đã coi nhau là những đối tác quan trọng, ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, góp phần củng cố môi trường hòa bình để tập trung phát triển ở trong nước.

Thứ ba, chính là về kinh tế thương mại, tất cả chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước đều nhằm tăng cường và làm hợp tác hai bên hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Trong chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến ký một loạt hiệp định quan trọng liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân, hợp tác năng lượng và dầu khí.

Chúng ta sẽ coi Liên bang Nga là đối tác mang tầm chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam. Hợp tác năng lượng dầu khí sẽ được đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa, không những chỉ là về thương mại, mà cả thăm dò, khai thác cũng như đào tạo nguồn cán bộ.

Lĩnh vực tiếp theo là hợp tác về xây dựng hạ tầng cơ sở, về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và nghệ thuật. Chúng ta đều biết rằng Liên bang Nga có rất nhiều kinh nghiệm về xây dựng hạ tầng cơ sở, nhất là hệ thống tàu điện ngầm, metro.

Trong chương trình lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm những công trình quan trọng liên quan đến hệ thống tàu điện ngầm mà hai bên bàn bạc tăng cường hợp tác. Chúng ta tiếp thu kinh nghiệm của Liên bang Nga để phát triển hệ thống tàu điện ngầm của Việt Nam.

Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu về giáo dục đào tạo. Việt Nam sẽ cử nhiều hơn nữa các em sinh viên sang đây học trên tất cả các lĩnh vực mà đất nước Việt Nam đang cần, nhất là về khoa học, công nghệ, kể cả những lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Gần đây tôi rất vui mừng thấy rằng hợp tác giữa cơ sở giáo dục hai bên hết sức chặt chẽ. Số ứng viên của Việt Nam sang Liên bang Nga học ngày càng đông. Năm 2025, hơn 3.500 bạn đã nộp đơn ứng tuyển 1.000 suất học bổng, cho thấy mối quan tâm đang ngày càng tăng.

Về văn học, nghệ thuật và giao lưu nhân dân, năm ngoái, chúng ta thực sự thành công với sự kiện festival văn hóa Việt Nam lần đầu tiên trên Quảng Trường Đỏ, vinh dự có sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly. Chỉ trong 10 ngày đã thu hút gần 1 triệu du khách Nga và nước ngoài đến tham quan.

Và sau hoạt động này, lượng du khách của Liên bang Nga và Việt Nam tăng đột biến. Năm 2025 ghi nhận 690.000 lượt khách du lịch, tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Và trong 2 tháng đầu năm nay, đã vượt 240.000.

Tôi hy vọng năm nay số khách du lịch của Liên bang Nga đến Việt Nam sẽ đạt được hơn 1 triệu.

Như vậy, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thúc đẩy đáng kể các lĩnh vực hợp tác: chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, kinh tế, thương mại, và giao lưu nhân dân, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo - có thể nói mang tính chất toàn diện, vừa có những vấn đề tầm nhìn dài hạn, vừa có những vấn đề hết sức nóng trong giai đoạn hiện nay, như an ninh năng lượng.

- Xin cảm ơn Đại sứ./.

