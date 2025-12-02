Việt Nam và Liên bang Nga còn nhiều tiềm năng và dư địa cần được khai thác

Ngày 2/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga, Chủ tịch Nhóm Hợp tác với Việt Nam của Hội đồng Liên bang Andrey Vladimirovich Yatskin nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 29/11 đến ngày 5/12.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga sang thăm làm việc tại Việt Nam; đánh giá chuyến thăm là bước quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy hợp tác và trao đổi trực tiếp giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nga của Quốc hội Việt Nam và Nhóm Hợp tác với Việt Nam của Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga; qua việc thăm, tìm hiểu và thực tế tại các địa phương của Việt Nam, tăng cường hợp tác giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam với các chủ thể của Liên bang Nga.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời chào và hỏi thăm đến Tổng thống Nga V.V. Putin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang V.I. Matviyenko, Chủ tịch Duma Quốc gia V.V. Volodin.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga A.V. Yatskin bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo dành cho Đoàn; khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Quốc hội luôn là xung lực để thúc đẩy hợp tác trên kênh Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang A.V. Yatskin chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch Hội đồng Liên bang V.I. Matviyenko đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và khẳng định lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam; coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại ông A.V. Yatskin kể từ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vào tháng 9/2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và chúc mừng nước Nga đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội; cho rằng quá trình đó không thể không kể đến vai trò, đóng góp quan trọng của Hội đồng Liên bang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Andrey Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Nga anh em trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của Liên bang Nga ngày nay trong sự nghiệp phát triển đất nước Việt Nam.

Với nền tảng của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được hai bên thiết lập hơn 10 năm nay (2012-2025), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định quan hệ chính trị tin cậy cao là cơ sở quan trọng để hai bên phát huy hơn nữa các tiềm năng hợp tác, vì lợi ích và phát triển của cả hai dân tộc.

Hai bên nhấn mạnh năm 2025 là năm có nhiều ý nghĩa trong lịch sử mỗi nước và trong quan hệ song phương. Hai bên đã tham gia nhiều hoạt động và lễ kỷ niệm quan trọng của nhau; cùng tổ chức nhiều sự kiện để kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thể hiện tình cảm truyền thống hữu nghị mà hai đất nước dành cho nhau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang A.V. Yatskin nhất trí cho rằng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga đang phát triển tích cực. Hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư được thúc đẩy theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhất là hợp tác nông, lâm, thủy sản, lương thực. Việc hai bên mở rộng các đường bay thẳng đã góp phần thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân, du lịch, giao thương giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Liên bang ủng hộ và thúc đẩy địa phương hai nước mở rộng, tăng cường hợp tác trực tiếp, thiết lập các cặp quan hệ mới để đáp ứng nhu cầu phát triển, phát huy thế mạnh của từng địa phương mỗi nước.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang A.V. Yatskin khẳng định hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa cần được khai thác; cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng Liên bang là thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Andrey Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)

Ông A.V. Yatskin cảm ơn phía Việt Nam đã thu xếp để Đoàn công tác được đến thăm các địa phương của Việt Nam như thành phố Cần Thơ và tỉnh Khánh Hòa, để tìm hiểu các cơ hội thúc đẩy hợp tác trên kênh địa phương; nhấn mạnh sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam hỗ trợ các địa phương triển khai thực chất các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, cũng như ký mới các văn bản để làm cơ sở mở rộng quan hệ.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các thông tin để hỗ trợ kết nối thêm nhiều địa phương của hai nước, nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục-đào tạo, du lịch…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những kết quả tích cực của hợp tác trên kênh Quốc hội nói chung, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang nói riêng, trong đó có vai trò chủ động, trách nhiệm của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nga của Quốc hội Việt Nam và Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang.

Thỏa thuận được ký kết tháng 9/2024 cùng Kế hoạch hành động được hai bên thống nhất cho giai đoạn 2024-2025 đã được hai cơ quan lập pháp nghiêm túc triển khai và nhiều nhiệm vụ đã được hoàn thành. Hai bên nhất trí sẽ cùng nghiên cứu, soạn thảo để tiếp tục ký mới Kế hoạch hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang A.V. Yatskin đã chuyển lời thăm hỏi, chia buồn trước những mất mát về người và tài sản trong các đợt thiên tai xảy ra tại miền Trung Việt Nam thời gian qua.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn trước sự hỗ trợ quý báu cả về tinh thần và vật chất của lãnh đạo cấp cao, các cơ quan hữu quan và người dân Liên bang Nga dành cho nhân dân Việt Nam để sớm khắc phục và vượt qua những hậu quả của cơn bão./.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Sáng 2/12/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Andrey Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga.