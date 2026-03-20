Thúc đẩy ngoại giao kinh tế, tăng cường kết nối thương mại Việt Nam-Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong chuyến thăm và làm việc tại Italy, chiều 19/3 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản xuất Italy Adolfo Urso để trao đổi về thúc đẩy ngoại giao kinh tế, tăng cường kết nối thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Italy.

Phát biểu trong cuộc gặp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao vai trò của Bộ Doanh nghiệp và Sản xuất trong Chính phủ Italy, đặc biệt trong việc triển khai các chính sách phát triển công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Italy.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, làm mới các động lực tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Cùng với đó là phát triển hài hòa và hiệu quả các thành phần kinh tế, với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính cho tăng trưởng. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên và hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

Đặc biệt, Việt Nam không ngừng cải cách, nhất là trong khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và thu hút đầu tư nước ngoài.

Phó Thủ tướng nhận định trong bối cảnh mới và điều kiện thực tiễn, tiềm năng và thế mạnh của hai bên, việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại Việt Nam-Italy là vô cùng cần thiết.

Để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai bên, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Doanh nghiệp và Sản xuất Italy phối hợp với các bộ, ngành của Việt Nam trong một số lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)

Về hợp tác đầu tư, Phó Thủ tướng mong muốn Italy có tiếng nói với các đối tác còn lại của Liên minh châu Âu (EU) sớm phê duyệt Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA); khuyến khích các doanh nghiệp Italy mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mà nước bạn có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng như công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, hạ tầng công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lượng sạch.

Liên quan đến hợp tác thương mại, hai bên cần thúc đẩy trao đổi thương mại song phương, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Italy chia sẻ kinh nghiệm phát triển các ngành công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thông minh; triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển nhà cung ứng, đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp Italy.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý thúc đẩy kết nối giữa các trung tâm đổi mới sáng tạo, viện, trường và cộng đồng startup; khuyến khích triển khai các dự án hợp tác nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu, đồng đăng ký sở hữu trí tuệ, thương mại hoá và chuyển giao công nghệ, trước mắt tập trung vào 11 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, Bộ trưởng Adolfo Urso hoàn toàn nhất trí với đề nghị của Phó Thủ tướng về thúc đẩy việc Italy trở thành cửa ngõ hàng hoá vào châu Âu của Việt Nam.

Bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn nữa vào Italy, Bộ trưởng Adolfo Urso chia sẻ các doanh nghiệp Italy đánh giá cao và hài lòng về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí sẵn sàng lên kế hoạch và triển khai ngay việc ký kết thoả thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới. Với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Phó Thủ tướng tin tưởng hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Italy sẽ tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào sự phát triển và thịnh vượng chung của hai quốc gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (giữa) làm việc tại Tập đoàn Leonardo. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã làm việc với tập đoàn hàng không vũ trụ và công nghiệp quốc phòng hàng đầu châu Âu Leonardo.

Trong cuộc làm việc với ông Stefano Pontecorvo, Chủ tịch tập đoàn Leonardo, Phó Thủ tướng đánh giá cao vị thế của Leonardo - một trong những tập đoàn công nghiệp quốc phòng, công nghệ hàng đầu châu Âu cũng như trên thế giới - và hoan nghênh việc Leonardo đã ký bản ghi nhớ (MoU) với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Italy năm 2025, làm tiền đề thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng đề nghị tập đoàn Leonardo tăng cường hợp tác với Việt Nam trong một số nội dung.

Thứ nhất, tăng cường hiện diện thương mại và đầu tư tại Việt Nam, trước mắt là thông qua việc triển khai hiệu quả MoU đã ký kết với NIC.

Thứ hai, tham gia phát triển một số ngành, lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng và mong muốn hợp tác như kinh tế hàng không, kinh tế tầm thấp, kinh tế vũ trụ, vệ tinh, an ninh mạng, bán dẫn, AI...

Thứ ba, nghiên cứu thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại NIC Hòa Lạc, làm cơ sở triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm, thương mại hoá các sản phẩm công nghệ mới.

Thứ tư, kết nối và hỗ trợ các đối tác trong mạng lưới toàn cầu của Leonardo sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.

Thứ năm là liên kết và hợp tác với các viện, trường, tổ chức trong nước trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trước mắt là hỗ trợ triển khai chương trình đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn của Việt Nam.

Thứ sáu, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và các dự án công nghiệp công nghệ cao giữa hai nước.

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác từ Italy nói chung và Tập đoàn Leonardo nói riêng triển khai hợp tác hiệu quả, bền vững, lâu dài với Việt Nam.

Ông Stefano Pontecorvo - Chủ tịch Tập đoàn Leonardo (giữa) - phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)

Về phần mình, Chủ tịch tập đoàn Leonardo, Stefano Pontecorvo, khẳng định những quan điểm, định hướng của Việt Nam rất phù hợp với tầm nhìn và định hướng phát triển của tập đoàn khi Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu và là động lực chính để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, Việt Nam xác định chuyển từ thu hút FDI theo chiều rộng sang thu hút theo chiều sâu, tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo hướng có chọn lọc, trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng, hàm lượng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Italy. (Ảnh: Hải Đăng/TTXVN)

Trong sáng 19/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Italy.

Nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, kết quả công tác của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, Phó Thủ tướng cho biết chuyến thăm và làm việc lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với nhiều chính sách mới, định hình cho giai đoạn phát triển quan trọng tới đây của Việt Nam.

Phân tích về ưu thế và tiềm năng phát triển của Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến các yếu tố như chính trị ổn định, quyết tâm và tầm nhìn phát triển đột phá, bền vững, thuận lợi về vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng với thời kỳ dân số vàng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Italy. (Ảnh: Hải Đăng/TTXVN)

Theo Phó Thủ tướng, quan hệ Việt Nam-Italy tốt đẹp về chính trị nhưng về quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư chưa thực sự tương xứng do thương mại hai chiều chỉ đạt hơn 7 tỷ USD. Do đó, hai bên cần thúc đẩy trao đổi ở tất cả các cấp để tăng cường thương mại và đầu tư song phương, qua đó bổ sung cho nhau và phát huy lợi thế của nhau.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng người Việt ở sở tại; làm tốt công tác cộng đồng; tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng bà con và là cầu nối yêu thương, gắn kết bà con trong các hoạt động cộng đồng hướng về Tổ quốc; phát huy nguồn lực, trí tuệ kiều bào; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của bà con để có những đề xuất với lãnh đạo trong nước./.

