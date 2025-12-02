Cơ hội kết nối chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và khu vực Tây Bắc Italy

Trong các ngày 1-2/12, Diễn đàn “Nắm bắt cơ hội trong bối cảnh căng thẳng thương mại” đã được tổ chức tại thành phố cảng Genoa ở miền Bắc Italy, tập trung vào các cơ hội phát triển chuỗi cung ứng giữa châu Á và châu Âu trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu thay đổi mang lại nhiều hệ quả, sự trỗi dậy của một số quốc gia mới và tác động của thuế quan Mỹ.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Giao thông Italy Edoardo Rixi; Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản xuất tại Italy Valentino Valentini; Chủ tịch vùng Liguria, ông Marco Bucci; Thị trưởng Genoa, bà Silvia Salis; cùng các đại diện ngoại giao, tài chính, doanh nghiệp của các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Giao thông Rixi nhấn mạnh hệ thống cảng biển của Italy đã đứng vững trước những khủng hoảng. Ông kêu gọi xây dựng quan hệ thương mại chặt chẽ và ổn định với các nền kinh tế đang phát triển.

Về phần mình, Thị trưởng Genoa, bà Salis, nhắc lại việc xây dựng cầu nối với các quốc gia đầu tư mạnh vào xuất khẩu như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam để đưa Genoa - cửa ngõ vào Nam Âu - trở về bản chất là một thành phố thương mại cởi mở với thế giới và có tinh thần kinh doanh.

Bà Salis cam kết chính quyền thành phố sẽ luôn chủ động trong việc kết nối này.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Nguyễn Thu Hà - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Italy, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Italy - nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Italy và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực logistics, cảng biển, thương mại và đầu tư.

Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất và logistics quan trọng của Đông Nam Á, với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay dự kiến sẽ vượt 505 tỷ USD, trong khi kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 786 tỷ USD. Cùng với đó, Việt Nam có các cơ hội hợp tác rộng mở từ Chiến lược logistics quốc gia 2025-2035 và hàng loạt dự án hạ tầng then chốt như cao tốc Bắc-Nam, sân bay Long Thành và các tuyến đường sắt mới.

Bà Nguyễn Thu Hà cho rằng với các cơ chế vùng logistics đặc biệt (ZLS) và khu thương mại tự do, thành phố Genoa có tiềm năng trở thành điểm trung chuyển chiến lược đưa hàng hóa châu Á vào thị trường châu Âu.

Diễn đàn “Nắm bắt cơ hội trong bối cảnh căng thẳng thương mại” góp phần khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong hợp tác kinh tế giữa Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), đồng thời củng cố vị thế của Genoa như một trung tâm logistics trọng điểm của châu Âu.

Diễn đàn kéo dài 2 ngày mang lại cái nhìn tổng quan toàn diện về các cơ hội phát triển của thành phố Genoa nhờ kết nối với các nền kinh tế phát triển nhanh nhất, chẳng hạn như các nền kinh tế ở châu Á, cũng như các cơ hội do cảng Genoa mang lại thông qua các bài thuyết trình chất lượng cao, cùng những phân tích sâu rộng về triển vọng phát triển của Genoa và các mối quan hệ có thể nảy sinh tại giao điểm của logistics, tài chính và công nghệ./.

Doanh nghiệp Việt Nam-Italy "bắt tay" mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu Ông Fabio De Cillis, Trưởng đại diện Thương vụ Italy tại Việt Nam nhìn nhận, Việt Nam đang nổi lên như một thị trường năng động với tiềm năng tăng trưởng lớn.