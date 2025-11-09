Ấn tượng Việt Nam tại triển lãm EICMA Milan 2025

Triển lãm xe hai bánh quốc tế EICMA Milan 2025 diễn ra tại khu hội chợ Fiera Milano Rho, thành phố Milan, miền Bắc Italy, trong các ngày 4-9/11.

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) tổ chức Khu gian hàng Việt Nam tại Triển lãm EICMA lần thứ 82 này, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khách hàng xe hai bánh toàn cầu, quảng bá công nghiệp chế tạo Việt Nam, và tiếp cận xu thế công nghệ mới.

Gian hàng Việt Nam, với sự tham gia của 10 doanh nghiệp sản xuất linh kiện phụ tùng xuất sắc của Việt Nam, sản xuất các sản phẩm, dịch vụ: linh kiện cơ khí (dập, hàn, CNC, xử lý bề mặt, lắp ráp hoàn thiện…), linh kiện nhựa (làm khuôn mẫu, ép nhựa), điện-điện tử (bộ dây điện cho xe máy, ôtô), giải pháp sản xuất, được bố trí công phu, làm nổi bật hình ảnh đất nước và các sản phẩm, đem lại cái nhìn mới cho bạn bè, khách hàng quốc tế về ngành công nghiệp chế tạo Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ.

Gian hàng Việt Nam đã thu hút đông đảo khách hàng Italy và quốc tế đến trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh.

Tại gian hàng, các doanh nghiệp tham gia triển lãm đã giới thiệu các sản phẩm với nhiều đối tác, với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Italy và Phòng Thương mại Italy-Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc làm việc với Phòng Thương mại Italy-Việt Nam, bà Trương Thị Chí Bình, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký - Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cho rằng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có nhiều cơ hội tham gia chuỗi cung ứng của khách hàng Italy và Liên minh châu Âu (EU) trong lĩnh vực chế tạo, đặc biệt là xe hai bánh.

Trong khi đó, ông Walter Cavrenghi – Tổng thư ký Phòng Thương mại Italy - Việt Nam cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam rất có tiềm năng trở thành đối tác, đại diện thương mại cho doanh nghiệp Italy tại thị trường Việt Nam và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Các công ty Việt Nam tham gia trưng bày tại triển lãm cũng đánh giá cao chất lượng và khả năng của các khách hàng đến làm việc tại triển lãm.

EICMA là hội chợ xe hai bánh và linh kiện phụ tùng lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm, quy tụ hơn 730 nhà trưng bày đến từ 50 quốc gia cùng hơn 2.000 thương hiệu trong lĩnh vực môtô-xe máy và phụ trợ và thu hút khoảng 600.000 lượt khách từ 129 quốc gia.

Với chủ đề “EICMA, That’s Amore,” triển lãm năm nay mang thông điệp tôn vinh tình yêu và niềm đam mê dành cho xe hai bánh - sợi dây gắn kết giữa những người sáng tạo, sản xuất và người sử dụng trên toàn thế giới.

EICMA 2025 mang đến trải nghiệm toàn diện với các màn ra mắt toàn cầu, công nghệ mới nhất, trình diễn môtô, khu vực thử xe đô thị, cùng triển lãm đặc biệt về lịch sử Dakar Rally, đồng thời tiếp tục viết nên hành trình hơn 8 thập kỷ phát triển, nơi đam mê, sáng tạo và công nghệ cùng hướng tới một kỷ nguyên di chuyển mới.

EICMA không chỉ là một triển lãm thương mại, mà đã trở thành nền tảng toàn cầu kết nối giữa kinh doanh, công nghệ, trình diễn và đam mê, đóng vai trò trung tâm trong việc định hình xu hướng tương lai của ngành xe hai bánh./.

