Uber “bắt tay” Nvidia triển khai 100.000 xe taxi tự hành từ năm 2027

Ngày 28/10, hãng gọi xe công nghệ Uber và “gã khổng lồ” sản xuất chip Nvidia đã công bố liên minh giữa hai bên nhằm triển khai 100.000 xe taxi tự hành (robotaxi), bắt đầu từ năm 2027.

Trong thông cáo báo chí, Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, cho biết cùng với Uber, Nvidia đang tạo ra một khuôn khổ để triển khai đội xe tự hành trên quy mô lớn - được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia.

Nvidia cho biết công ty cũng đang hợp tác với các nhà sản xuất ôtô Stellantis, Lucid và Mercedes-Benz với tham vọng đưa công nghệ của mình trở thành “cốt lõi” của các hệ thống xe tự hành trong tương lai.

Theo ông Huang, robotaxi “đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chuyển đổi toàn cầu trong lĩnh vực giao thông, giúp di chuyển an toàn, sạch hơn và hiệu quả hơn.”

Giám đốc điều hành Uber, ông Dara Khosrowshahi, cho biết công nghệ AI hiện tại của Nvidia đang phát huy thế mạnh và có thể đưa công nghệ tự hành cấp độ 4 lên quy mô lớn hơn. Xe tự hành ở cấp độ 4 có thể xử lý hầu hết tình huống giao thông mà không cần sự can thiệp của con người.

Tuy nhiên, hai công ty chưa cung cấp thông tin chi tiết về lộ trình triển khai cũng như đơn vị sản xuất robotaxi.

Uber đã và đang cho phép người dùng tại một số thành phố của Mỹ đặt robotaxi do Waymo (công ty con của tập đoàn Alphabet) vận hành.

Dự kiến Waymo sẽ đưa robotaxi vào hoạt động tại London (Anh) trong năm tới, đánh dấu bước mở rộng đầu tiên sang thị trường châu Âu.

Trong khi đó, hồi đầu năm, tập đoàn công nghệ Baidu của Trung Quốc cũng thông báo kế hoạch ra mắt dịch vụ robotaxi trên ứng dụng Lyft tại Đức và Anh vào năm 2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Ngoài ra, Baidu đã công bố một thỏa thuận hợp tác tương tự với Uber tại châu Á và Trung Đông khi tập đoàn này tìm cách vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực xe tự hành đầy cạnh tranh cả ở trong và ngoài nước.

Giám đốc điều hành công ty tư vấn Orsay Consulting, ông Marc Amblard, cho rằng Uber có thể sẽ tìm đến Waymo hoặc các hãng xe tự hành của Trung Quốc để tiếp cận một số công nghệ cần thiết./.

