Hàng loạt mẫu xe ô tô giảm đến 100% lệ phí trước bạ

Tháng 11/2025 đánh dấu giai đoạn ưu đãi mạnh nhất của thị trường ôtô trong năm khi nhiều mẫu SUV, MPV và bán tải đồng loạt giảm đến 100% lệ phí trước bạ.

Mức giảm lên tới hàng chục, thậm chí đến 130 triệu đồng giúp nhu cầu mua xe của người dân tăng mạnh, tạo nên bức tranh kinh doanh sôi động ở nhiều đại lý trên toàn quốc.

Theo ghi nhận tại các đại lý, lượng khách đến xem xe trong nửa đầu tháng 11 tăng từ 20-40% so với tháng trước.

Việc hỗ trợ lệ phí trước bạ - khoản chiếm từ 10 đến 12% giá trị xe tùy địa phương giúp người mua tiết kiệm một khoản đáng kể, đặc biệt ở phân khúc SUV và MPV vốn đang được ưa chuộng.

Một tư vấn đại lý Mitsubishi ở Hà Nội cho biết: “Trong đầu tháng 11 đến nay, lượng khách đến đại lý tăng gần gấp đôi so với các tháng trước. Các mẫu được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ như Xpander Cross hay Xforce Premium đang có tốc độ chốt đơn rất nhanh.”

Theo các chuyên gia thị trường, cạnh tranh giữa xe Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trong phân khúc SUV - MPV khiến các hãng buộc phải đưa ra ưu đãi sâu, từ đó tạo lợi thế lớn về giá cho người mua trong giai đoạn cuối năm.

Trong tháng 11/2025, Mitsubishi Xpander là mẫu MPV được khách hàng quan tâm nhiều nhất nhờ ưu đãi mạnh. Cụ thể, Xpander Cross và AT Premium được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60-70 triệu đồng; Xpander MT được giảm 50%, tiết kiệm khoảng 28 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá lăn bánh chỉ còn khoảng 530-630 triệu đồng, giúp Xpander tiếp tục giữ vững vị thế MPV ăn khách nhất tại Việt Nam.

Đây cũng là mẫu xe dẫn dắt doanh số toàn thị trường xe đốt trong tháng 10 vừa qua khi đạt doanh số 2.644, nâng tổng doanh số 10 tháng lên 15.082 xe trong cả nước.

Trong khi đó, Mitsubishi Xforce được giảm 100% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản GLX và Premium, đưa giá thực tế xuống còn 540-610 triệu đồng, gây sức ép lớn lên Toyota Raize, Kia Sonet hay Hyundai Venue. Bản Ultimate được giảm 50% lệ phí trước bạ, tiếp tục mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Anh Hoàng Nam, khách hàng vừa đặt mua Xpander Cross tại Hà Nội chia sẻ: “Tôi dự định để đến cận Tết mới mua, nhưng khi biết mức giảm hơn 60 triệu đồng, tôi quyết định chốt ngay. Giá như vậy rất hợp lý cho một mẫu MPV và điều kiện kinh tế của tôi.”

Tương tự, Honda Việt Nam cũng tung ra ưu đãi bằng việc tặng 100% lệ phí trước bạ BR-V L, HR-V G, tương đương 63-70 triệu đồng tùy khu vực; hỗ trợ 80 triệu đồng cho CR-V L/G. Trong đó, riêng mẫu BR-V với thiết kế thể thao, 7 chỗ rộng rãi và động cơ 1.5L tiết kiệm nhiên liệu đang dần lấy lại sức hút.

Một đại diện đại lý Honda tại Hà Nội cho biết “Chương trình ưu đãi giúp BR-V thu hút khách hàng gia đình hơn. Một số phiên bản đã bắt đầu có dấu hiệu khan xe.

Không chỉ các thương hiệu Nhật Bản, toàn bộ dòng Omoda C5 đang được giảm 100% lệ phí trước bạ, đưa giá bản thấp nhất chỉ còn khoảng 440 triệu đồng sau ưu đãi.

Đây là mức giá khiến phân khúc SUV hạng B trở nên cạnh tranh khốc liệt. Nhiều khách hàng đánh giá Omoda C5 có lợi thế công nghệ và thiết kế hiện đại, phù hợp với người trẻ.

Trong khi đó, dù Hyundai không công bố chính sách, nhiều đại lý vẫn hỗ trợ Venue mức tương đương 100% lệ phí trước bạ, giúp giá thực tế còn 449–485 triệu đồng.

Nhờ vậy, Venue có thêm lợi thế trước các đối thủ như Kia Sonet và Toyota Raize. Không đứng ngoài cuộc chơi, mẫu bán tải có doanh số cao nhất Việt Nam cũng được Ford Việt Nam tung ra chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản Ranger L và đến 100% cho các phiên bản Stormtrak, Wildtrak, Raptor và Ranger XLS, mức giảm từ 42,5 triệu đến 130 triệu đồng.

Đối với mẫu SUV Ford Everest, khách hàng sẽ nhận 2 năm bảo hiểm vật chất cùng camera hành trình Mozhu S3 trị giá 34 triệu đồng cho bản Titanium 4x4, 30 triệu đồng cho bản Titanium 4x2, hoặc gói dán phim cách nhiệt 3M cao cấp trị giá 10 triệu đồng dành cho bản Ambient, Sport và Sport Special Edition...

Nhiều khách hàng cho rằng mức giảm lệ phí trước bạ trong tháng 11 là cơ hội tốt nhất trong năm. Chị Nguyễn Thị Kim Huệ ở Thanh Hóa, người vừa đặt mua Omoda C5, chia sẻ: “Tổng số tiền tôi tiết kiệm được gần 80 triệu đồng gồm lệ phí trước bạ và quà tặng đại lý. Với mức giảm này, tôi quyết định mua sớm thay vì chờ sang năm.”

Theo các chuyên gia trong ngành, SUV, MPV và bán tải đang là xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam nhờ khả năng vận hành linh hoạt, không gian rộng rãi và phù hợp gia đình.

Bên cạnh đó, tháng 11/2025 đang trở thành giai đoạn ưu đãi mạnh nhất của thị trường ôtô khi hàng loạt mẫu SUV, MPV và bán tải đồng loạt giảm đến 100% lệ phí trước bạ.

Việc tiết kiệm từ vài chục đến hơn trăm triệu đồng đã tạo ra sức hút lớn, giúp thị trường sôi động trở lại và mang đến nhiều lợi ích cho người tiêu dùng./.

