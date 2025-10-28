Ôtô-Xe máy

Trung Quốc loại xe điện khỏi danh mục ngành chiến lược trong kế hoạch 5 năm

Trong bối cảnh ngành ôtô điện đối mặt tình trạng dư thừa công suất và cạnh tranh khốc liệt, Trung Quốc loại lĩnh vực này khỏi danh mục chiến lược để tập trung vào công nghệ và năng lượng thế hệ mới.

Dây chuyền sản xuất xe ôtô điện của hãng Voyah tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dây chuyền sản xuất xe ôtô điện của hãng Voyah tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin Trung Quốc đã loại xe điện ra khỏi danh mục các ngành công nghiệp chiến lược trong kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ lĩnh vực này bị loại khỏi danh sách, trong bối cảnh ngành đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa sản xuất.

Các phương tiện năng lượng mới (NEV) - bao gồm xe điện, xe hybrid sạc điện và xe chạy pin nhiên liệu (FCV) - từng được xếp vào nhóm ngành công nghiệp chiến lược mới nổi trong ba kế hoạch 5 năm trước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp.

Chính quyền trung ương và địa phương đã chi hàng tỷ USD trợ cấp, giúp Trung Quốc vươn lên dẫn đầu thị trường xe điện và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, kế hoạch 5 năm lần thứ 15, được Tân Hoa xã công bố ngày 28/10, xác định công nghệ lượng tử, sản xuất sinh học, năng lượng hydro và nhiệt hạch là những động lực tăng trưởng mới, trong khi không còn liệt kê NEV trong danh mục ưu tiên.

Kế hoạch cũng đề cập lĩnh vực ôtô cùng với nhà ở, kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế mua xe nhằm thúc đẩy tiêu dùng. Toàn văn kế hoạch sẽ được công bố tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 3/2026.

Trung Quốc hiện là thị trường ôtô lớn nhất thế giới, song ngành này đang chịu tác động từ tình trạng dư thừa công suất, cuộc chiến giá kéo dài và cạnh tranh gay gắt.

Trong phát biểu được Tân Hoa xã đăng cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cần tránh tình trạng các địa phương “ồ ạt” phát triển cùng một lĩnh vực.

Ông Tập nói: “Chúng ta cần hướng dẫn các bên liên quan áp dụng cách tiếp cận đúng đắn, hợp lý và thực tế trong công việc, tránh lao vào các sáng kiến mới một cách vội vã.”

Trước đó trong năm nay, theo Nhân Dân Nhật báo, ông Tập từng đặt câu hỏi liệu có cần thiết để tất cả các tỉnh đều phát triển các ngành như trí tuệ nhân tạo, năng lực tính toán và xe điện hay không.

Kể từ khi Trung Quốc khởi động chiến lược phát triển xe điện năm 2009, nhiều thành phố không phải là trung tâm công nghiệp truyền thống, như Hợp Phì và Tây An, đã nổi lên như những trung tâm sản xuất xe điện lớn.

Việc nhiều địa phương cùng chạy đua phát triển lĩnh vực này đã khiến thị trường trong nước trở nên bão hòa, với hàng chục thương hiệu cạnh tranh khốc liệt giữa bối cảnh áp lực giảm phát và những rủi ro mới trong xuất khẩu ôtô khi Trung Quốc đối mặt căng thẳng thương mại với phương Tây./.

