Các hãng xe Trung Quốc mạnh mẽ mở rộng thị phần tại châu Âu

Theo tờ Le Point (Pháp), các hãng xe Trung Quốc như MG, BYD, Xpeng hay Polestar đang mở rộng mạnh mẽ tại châu Âu, hứa hẹn bứt phá trong năm 2026.

Từng bị xem là “hàng rẻ kém chất lượng," nay xe Trung Quốc đã chiếm 1,83% thị phần tại Pháp và 7,4% thị phần trên toàn Liên minh châu Âu (EU).

Khảo sát của hãng Zeekr cho thấy 38% người tiêu dùng châu Âu sẵn sàng mua xe điện Trung Quốc hơn so với một năm trước.

Sau giai đoạn thất bại với những mẫu xe sao chép và chất lượng thấp, các nhà sản xuất Trung Quốc đã thay đổi chiến lược: hợp tác với mạng lưới đại lý địa phương, đầu tư trung tâm nghiên cứu-phát triển (R&D) tại châu Âu, và dần xây dựng nhà máy lắp ráp để tránh thuế nhập khẩu xe điện.

BYD đang xây dựng nhà máy ở Hungary, Chery tiếp quản nhà máy cũ của Nissan gần Barcelona, còn SAIC (chủ sở hữu của MG), Xpeng và Leapmotor đều có dự án sản xuất tại Áo hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

MG - thương hiệu Anh quốc nay thuộc tập đoàn SAIC, hiện dẫn đầu trong số các hãng Trung Quốc tại châu Âu với hơn 100.000 xe bán ra tại Pháp từ năm 2020 và 193 đại lý phân phối. Trong khi đó, BYD tiếp tục mở rộng với các dòng xe điện và hybrid cao cấp, chuẩn bị đưa các mẫu Denza, Yangwang và Seal U DM-i ra thị trường.

Các hãng khác cũng đang chạy đua công nghệ. Xpeng nâng cấp các mẫu SUV G6 và G9 với khả năng sạc siêu nhanh 451 kW, trong khi Polestar - thương hiệu Thụy Điển thuộc tập đoàn Geely, chuẩn bị tung ra sedan điện Polestar 5 công suất 884 mã lực, sạc nhanh 800 volt.

Đáng chú ý, chiến lược hybrid đang trở thành “lá bài mới” của các hãng xe Trung Quốc để vượt rào thuế và mở rộng tệp khách hàng. Chery sẽ ra mắt 2 thương hiệu Omoda và Jaecoo tại Pháp vào mùa Xuân 2026, với 6 mẫu SUV hybrid và plug-in hybrid, dự kiến đạt 70 đại lý vào cuối năm.

Theo giới quan sát, năm 2026 sẽ chứng kiến làn sóng mới gồm hàng loạt thương hiệu Trung Quốc khác như Skyworth, Aito, Forthing, Hongqi, Aion hay Deepal. Ngay cả tập đoàn công nghệ Xiaomi cũng dự kiến tung ra dòng xe thể thao điện tại châu Âu từ năm 2027.

Làn sóng xe Trung Quốc đang biến giấc mơ “chinh phục thị trường ôtô toàn cầu” của nước này thành hiện thực ngay trên những con đường châu Âu./.

Người tiêu dùng châu Âu ưa chuộng xe Trung Quốc hơn xe Mỹ Tập đoàn nghiên cứu thị trường Escalent vừa thực hiện một cuộc thăm dò, cho thấy 47% người mua sẽ cân nhắc một chiếc xe Trung Quốc, trong khi chỉ 44% cân nhắc lựa chọn từ một nhà sản xuất xe Mỹ.