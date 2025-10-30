Volkswagen thua lỗ hơn 1 tỷ euro vì thuế quan Mỹ và chiến lược mới của Porsche

Tập đoàn ôtô hàng đầu của Đức Volkswagen (VW) đã công bố khoản lỗ ròng 1,07 tỷ euro (tương đương 1,24 tỷ USD) trong quý 3/2025, đánh dấu quý thua lỗ đầu tiên trong vòng 5 năm.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn báo cáo công bố tối 29/10, cho biết kết quả kinh doanh của Volkswagen chịu ảnh hưởng nặng nề từ các mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ, cùng với đó là thay đổi chiến lược tại thương hiệu xe sang Porsche, vốn đã từ bỏ kế hoạch chuyển đổi mạnh sang xe điện (EV).

Giám đốc tài chính Arno Antlitz thừa nhận kết quả này “yếu hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước,” đồng thời chỉ ra ba nguyên nhân chính, như mức thuế cao hơn; điều chỉnh chiến lược sản phẩm tại Porsche và việc “giảm giá trị ghi sổ” của Porsche đã kéo tụt lợi nhuận.

Ông Antlitz cho biết nếu loại trừ các yếu tố bất lợi trên, tỷ suất lợi nhuận hoạt động của tập đoàn có thể đạt 5,4%, một con số khá ổn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chịu nhiều sức ép.

Volkswagen, sở hữu các thương hiệu như Skoda, Seat, Audi và Porsche, cho biết chính sách thuế mới của chính quyền Mỹ khiến tập đoàn thiệt hại khoảng 5 tỷ euro mỗi năm.

Dưới thỏa thuận thương mại mới giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, thuế nhập khẩu xe từ châu Âu vào Mỹ là 15%, giảm từ mức 27,5% trước đó, nhưng vẫn cao gấp sáu lần so với mức 2,5% trước thời kỳ chiến tranh thương mại.

Porsche, từng là thương hiệu sinh lợi cao nhất trong tập đoàn, nay lại trở thành điểm yếu. Doanh số xe thể thao điện sụt giảm mạnh trong khi cạnh tranh tại thị trường trọng điểm - Trung Quốc ngày càng khốc liệt.

Tháng Chín vừa qua, Volkswagen cảnh báo khoản tổn thất 5,1 tỷ euro trong lợi nhuận cốt lõi năm tài chính 2025, sau khi Porsche cắt giảm mục tiêu trung hạn và tuyên bố tiếp tục sản xuất xe xăng lâu hơn dự kiến.

Tập đoàn mẹ đã phải tái cơ cấu và giảm giá trị khoản đầu tư tại Porsche, đồng thời gánh thêm chi phí nhập khẩu linh kiện vào Mỹ từ bên ngoài Bắc Mỹ, khiến áp lực tài chính càng lớn hơn.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận ròng của tập đoàn Volkswagen giảm hơn 60%, xuống còn 3,4 tỷ euro, so với 8,8 tỷ euro cùng kỳ năm ngoái.

Giới phân tích cho rằng tình trạng này phản ánh khó khăn kép của ngành ôtô Đức: vừa phải thích ứng với cuộc chuyển dịch năng lượng toàn cầu, vừa đối mặt môi trường thương mại và cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt.

Trong khi đó, việc Porsche hoãn kế hoạch xe điện cho thấy các nhà sản xuất ôtô cao cấp đang thận trọng hơn với nhu cầu xe điện đang chững lại, xu hướng cũng đang được ghi nhận ở Mỹ và Trung Quốc.

Các chuyên gia nhận định, dù VW vẫn là một trong những tập đoàn ôtô lớn nhất thế giới, hãng cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tái định vị thương hiệu Porsche để lấy lại đà tăng trưởng.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn và chính sách thương mại Mỹ khó lường, Volkswagen có thể tiếp tục đối mặt với những quý đầy thử thách trước khi phục hồi./.

