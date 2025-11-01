Mãn nhãn với màn 'cày đường, xé đất' tại giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam

Ôtô-Xe máy
Hôm nay 1/11, Giải Đua xe Ôtô Địa hình Việt Nam (PVOIL VOC 2025) chính thức khai mạc tại Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
PVOIL VOC 2025 diễn ra từ ngày 31/10-2/11/2025 gồm 70 đội đua với 140 vận động viên đến từ các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hôm nay trời mưa mưa kéo dài khiến nhiều khu vực trong đường đua ngập chìm trong nước. Tuy vậy trận so tài vẫn diễn ra vô cùng kịch tính. (Ảnh: PV/Vietnam+)
So với năm 2024, giải năm nay tăng gần gấp đôi số lượng đường thi, từ 14 - 23 đường thi cùng 1 đường đua phiêu lưu (Adventure) đặc biệt diễn ra vào đêm 1/11 trên diện tích hơn 150 héc ta, bao gồm địa hình đường đất, rừng và đầm lầy. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đây là lần đầu tiên khán giả được trực tiếp chứng kiến hai xe cùng hạng tranh tài liên tục trên hai đường thi liền kề, tạo nên không khí ganh đua sôi động, gay cấn với nhịp độ thi đấu liên tục. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Số bài thi ở từng hạng cũng được nâng lên; trong đó, hạng Chuyên nghiệp (tên mới của hạng Mở rộng) sẽ có 17 bài thi, hạng SUV nâng cao có 13 bài thi, hạng Bán tải nâng cao có 12 bài thi, tất cả các hạng trên đều bao gồm Adventure - đường đua đêm; riêng hạng Cơ bản có 10 bài thi.
Một chiếc xe tham gia cuộc đua đang "gồng mình" vượt qua những con đường lấp bùn khổng lồ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các tay đua phải vượt qua những cung đường vô cùng khó khăn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thành viên hỗ trợ của đội 406 đang kéo chiếc xe của mình vượt qua vũng bùn. Đây là hình ảnh quen thuộc với những khán giả của VOC. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các tay đua cùng chiếc xế của mình phải "cày đường, xé đất" theo đúng nghĩa đen. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mỗi thí sinh đều nỗ lực hết sức cho cuộc đua của mình. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Điểm nhấn được chờ đợi nhất của giải là phần thi Adventure – đường đua đêm, nơi các đội 3-5 xe phối hợp vượt địa hình phức tạp trong điều kiện ánh sáng hạn chế, đòi hỏi sự kết hợp chiến thuật, định hướng và đồng đội cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Toàn cảnh giải đua PVOIL VOC 2025 từ trên cao. (Ảnh: PV/VIetnam+)
Mãn nhãn với màn 'cày đường, xé đất' tại giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam

Tiếng động cơ gầm rú và những màn vượt bùn, xé đất tung trời từ những tay lái cừ khôi tại PVOIL VOC 2025 tạo nên một màn biểu diễn thị giác tuyệt vời với những người yêu bộ môn offroad.

Minh Hiếu
