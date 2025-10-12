Thị trường ôtô Việt khởi sắc sau tháng Ngâu, chờ về đích cuối năm

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 9/2025 đạt 30.688 xe, tăng 18% so với tháng 8.

Trong số đó, xe du lịch đạt 20.559 chiếc (tăng 19%), xe thương mại 9.535 chiếc (tăng 14%) và xe chuyên dụng 594 chiếc (tăng tới 97%).

Về nguồn gốc, xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) tiếp tục ghi nhận mức tăng vượt trội với 16.261 xe, tăng 22% so với tháng 8; trong khi xe lắp ráp trong nước (CKD) đạt 14.427 xe, tăng 14%.

Đáng chú ý, doanh số tháng 9 tăng cao đã giúp lượng tiêu thụ lũy kế của toàn thị trường vượt mốc 250.000 xe. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2025, các thành viên VAMA bán ra tổng cộng 251.421 xe, tăng 11,5% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, xe du lịch tăng 4%, xe thương mại tăng 32% và xe chuyên dụng tăng tới 70%.

Doanh số tiêu thụ xe các thành viên VAMA sau 9 tháng năm 2025. (Đồ họa: Minh Hiếu/Vietnam+)

Về thương hiệu, VinFast tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, cán mốc 100.000 xe bán ra chỉ sau ba quý đầu năm. Xếp sau lần lượt là Toyota (48.126 xe, tăng 19%), Ford (33.655 xe, tăng 20%), Mitsubishi (25.009 xe, giảm 10%), Mazda (21.772 xe, tăng 2%), Honda (17.829 xe, tăng 1%) và Kia (17.817 xe, giảm 22%). Hyundai Thành Công chưa công bố số liệu nhưng nhiều khả năng vẫn duy trì vị trí thứ ba toàn thị trường.

Xét theo phân khúc, dòng SUV/Crossover tiếp tục là nhóm xe bán chạy nhất trong tháng 9 với 9.265 chiếc, tăng hơn 30% so với tháng trước. Phân khúc MPV ghi nhận mức tăng mạnh nhất, gần 60%, đạt 4.815 xe. Các phân khúc bán tải (2.531 xe, tăng 19%) và hybrid (1.371 xe, tăng 5%) cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, trong khi nhóm sedan giảm nhẹ 0,5%, đạt 2.940 xe.

Ở nhóm xe điện, VinFast dẫn đầu với 13.914 xe bán ra trong tháng 9, tăng 27% so với tháng trước. Ford cũng ghi dấu ấn khi mẫu SUV điện đầu tiên tại Việt Nam đạt 13 xe bán ra, con số đáng khích lệ trong phân khúc xe điện cao cấp.

Tuy vậy, số liệu bán hàng trên chưa phản ánh toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam bởi còn có sự góp mặt của nhiều hãng xe khác như Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo... nhưng các hãng xe này không tiết lộ kết quả kinh doanh.

Nhìn chung, doanh số ôtô tại Việt Nam trong tháng 9/2025 ghi nhận sự tăng trưởng ở hầu hết các phân khúc. Các chuyên gia trong ngành ôtô cho rằng nguyên nhân khiến doanh số tháng 9 tăng mạnh là kết quả của nhiều yếu tố. Dù phần lớn thời gian rơi vào tháng Ngâu – giai đoạn thường khiến người tiêu dùng e dè mua sắm nhưng nhờ chiến dịch giảm giá kích cầu, ưu đãi lãi suất và nguồn cung dồi dào, sức mua đã phục hồi rõ rệt, giúp thị trường “ấm” trở lại.

Từ tháng 9 đến nay, thị trường ghi nhận hàng loạt chương trình ưu đãi, kích cầu rầm rộ từ các hãng xe.

Nhiều mẫu xe 'hot' đang được giảm giá, khuyến mãi sâu dịp cuối năm. (Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

Theo đó tại nhóm xe Nhật, Toyota tiếp tục hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho ba mẫu chủ lực gồm Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, trong đó Vios có mức giảm tối đa 54 triệu đồng. Hai mẫu SUV đô thị Yaris Cross và Corolla Cross được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả phiên bản.

Thời gian này, Honda cũng đang triển khai ưu đãi tương tự cho City, Civic hybrid, HR-V (bản G) và BR-V (bản L), đồng thời giảm 50% lệ phí trước bạ cho CR-V L/G, Civic RS/G và BR-V G, mức giảm dao động 31,5–55 triệu đồng tùy phiên bản.

Ở nhóm xe Hàn, Hyundai áp dụng chương trình ưu đãi lớn nhất, với tổng giá trị tới 200 triệu đồng cho hai dòng SUV cao cấp Santa Fe và Palisade. Kia giảm đến 210 triệu đồng cho Carnival 3.5G Signature 7 chỗ (VIN2024), đồng thời giảm hàng chục triệu đồng cho các mẫu Sonet, Seltos, Carens, Sportage, K3 và K5.

Song song với việc giảm giá, hiện tại các ngân hàng thương mại vẫn đang duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp, từ đó cũng góp phần kích cầu mua ôtô, giúp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ dễ dàng tiếp cận vốn hơn.

Bên cạnh đó, cuối năm cũng là thời điểm xuất hiện của hàng loạt mẫu xe mới ra mắt, tạo hiệu ứng thu hút khách hàng quan tâm. Với đà phục hồi này, nhiều chuyên gia trong ngành dự báo tổng doanh số ôtô cả năm 2025 có thể đạt khoảng 300.000 xe, tương đương mức tăng trưởng 9-10% so với năm 2024 – một tín hiệu tích cực cho hành trình “về đích” của ngành ôtô Việt Nam./.

